У Польщі суд обрав арешт українцю після убивства священника

Місце злочину в Польщі. Фото: PAP/Piotr Polak

У Польщі суд обрав запобіжний захід 31-річному громадянину України Ігорю М., якого підозрюють у нападі з ножем на території монастиря в Ярославі. Чоловіка заарештували на три місяці, однак через стан здоров'я він перебуватиме в умовах медичного закладу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Polsat News.

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Суд заарештував українця на три місяці

Районний суд у Ярославі 26 вересня задовольнив клопотання прокуратури про тимчасовий арешт підозрюваного. Представниця Окружної прокуратури в Перемишлі Божена Гараш-Волошин заявила, що Ігор М. не був доставлений на засідання через стан здоров'я.

Суд постановив, що запобіжний захід має застосовуватися в лікарняних умовах. Раніше експерти-психіатри повідомили про наявність у чоловіка симптомів гострих психотичних розладів. За даними прокуратури, його нинішній стан не дозволяє брати участь у процесуальних діях, зокрема в допиті.

Водночас висновки фахівців стосуються саме теперішнього стану підозрюваного. Його психічний стан безпосередньо на момент нападу мають оцінити окремо.

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Унаслідок нападу загинув священник

За версією слідства, у четвер 31-річний українець напав із ножем на п'ятьох людей на території абатства в Ярославі. Один із тяжко поранених священників згодом помер, ще четверо людей зазнали поранень.

Прокуратура висунула чоловікові три обвинувачення: у вбивстві, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

За матеріалами слідства, перед нападом Ігор М. прибув до Польщі з Німеччини та планував повернутися в Україну. На кордоні в Корчовій його автомобіль не пропустили через відсутність чинного страхування, після чого машину мали відбуксирувати до Ярослава.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що посол України в Польщі Василь Боднар спростував інформацію про масову агресію проти українських біженців. За його словами, більшість українців, з якими він спілкується, не стикалися з фізичною агресією, хоча медійний тиск спричиняє побоювання говорити українською у громадських місцях.

Також Новини.LIVE писав, що Польща має відпрацьовані механізми на випадок нової хвилі українських біженців через можливі російські удари по критичній інфраструктурі взимку. Голова Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький наголосив, що такий сценарій наразі залишається гіпотетичним.