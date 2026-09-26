Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нападение в польском монастыре: украинца арестовали

Нападение в польском монастыре: украинца арестовали

Ua ru
26 сентября 2026 18:22
В Польше суд назначил арест украинцу после убийства священника
Место преступления в Польше. Фото: PAP/Пьотр Полак

В Польше суд избрал меру пресечения 31-летнему гражданину Украины Игорю М., которого подозревают в нападении с ножом на территории монастыря в Ярославе. Мужчину арестовали на три месяца, однако из-за состояния здоровья он будет находиться в медицинском учреждении.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News.

Реклама

Суд арестовал украинца на три месяца

Районный суд в Ярославе 26 сентября удовлетворил ходатайство прокуратуры о временном аресте подозреваемого. Представитель Окружной прокуратуры в Перемышле Божена Гараш-Волошин заявила, что Игорь М. не был доставлен на заседание из-за состояния здоровья.

Суд постановил, что мера пресечения должна применяться в больничных условиях. Ранее эксперты-психиатры сообщили о наличии у мужчины симптомов острых психотических расстройств. По данным прокуратуры, его нынешнее состояние не позволяет участвовать в процессуальных действиях, в частности в допросе.

В то же время выводы специалистов касаются именно нынешнего состояния подозреваемого. Его психическое состояние непосредственно на момент нападения должны оценить отдельно.

Читайте также:

В результате нападения погиб священник

По версии следствия, в четверг 31-летний украинец напал с ножом на пятерых человек на территории аббатства в Ярославе. Один из тяжело раненных священников впоследствии умер, еще четыре человека получили ранения.

Прокуратура предъявила мужчине три обвинения: в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений.

По материалам следствия, перед нападением Игорь М. прибыл в Польшу из Германии и планировал вернуться в Украину. На границе в Корчовой его автомобиль не пропустили из-за отсутствия действующей страховки, после чего машину должны были отбуксировать в Ярослав.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что посол Украины в Польше Василий Боднар опроверг информацию о массовой агрессии против украинских беженцев. По его словам, большинство украинцев, с которыми он общается, не сталкивались с физической агрессией, хотя медийное давление вызывает опасения говорить на украинском языке в общественных местах.

Также Новини.LIVE писал, что Польша имеет отработанные механизмы на случай новой волны украинских беженцев из-за возможных российских ударов по критической инфраструктуре зимой. Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий подчеркнул, что такой сценарий пока остается гипотетическим.

Польша суд убийство подозрение украинцы в Польше
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации