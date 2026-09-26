В Польше суд назначил арест украинцу после убийства священника

Место преступления в Польше. Фото: PAP/Пьотр Полак

В Польше суд избрал меру пресечения 31-летнему гражданину Украины Игорю М., которого подозревают в нападении с ножом на территории монастыря в Ярославе. Мужчину арестовали на три месяца, однако из-за состояния здоровья он будет находиться в медицинском учреждении.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News.

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Суд арестовал украинца на три месяца

Районный суд в Ярославе 26 сентября удовлетворил ходатайство прокуратуры о временном аресте подозреваемого. Представитель Окружной прокуратуры в Перемышле Божена Гараш-Волошин заявила, что Игорь М. не был доставлен на заседание из-за состояния здоровья.

Суд постановил, что мера пресечения должна применяться в больничных условиях. Ранее эксперты-психиатры сообщили о наличии у мужчины симптомов острых психотических расстройств. По данным прокуратуры, его нынешнее состояние не позволяет участвовать в процессуальных действиях, в частности в допросе.

В то же время выводы специалистов касаются именно нынешнего состояния подозреваемого. Его психическое состояние непосредственно на момент нападения должны оценить отдельно.

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В результате нападения погиб священник

По версии следствия, в четверг 31-летний украинец напал с ножом на пятерых человек на территории аббатства в Ярославе. Один из тяжело раненных священников впоследствии умер, еще четыре человека получили ранения.

Прокуратура предъявила мужчине три обвинения: в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений.

По материалам следствия, перед нападением Игорь М. прибыл в Польшу из Германии и планировал вернуться в Украину. На границе в Корчовой его автомобиль не пропустили из-за отсутствия действующей страховки, после чего машину должны были отбуксировать в Ярослав.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что посол Украины в Польше Василий Боднар опроверг информацию о массовой агрессии против украинских беженцев. По его словам, большинство украинцев, с которыми он общается, не сталкивались с физической агрессией, хотя медийное давление вызывает опасения говорить на украинском языке в общественных местах.

Также Новини.LIVE писал, что Польша имеет отработанные механизмы на случай новой волны украинских беженцев из-за возможных российских ударов по критической инфраструктуре зимой. Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий подчеркнул, что такой сценарий пока остается гипотетическим.