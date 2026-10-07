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Головна Новини дня У Польщі 19-річний учень із ножем напав на школярів та вчителя

У Польщі 19-річний учень із ножем напав на школярів та вчителя

Ua ru
7 жовтня 2026 21:19
У Польщі учень із ножем напав на школярів та вчителя
Затримання нападника поліцейськими. Фото: x.com/PolicjaMazowsze

У польській Остроленці 19-річний учень напав із ножем на людей під час уроку в професійно-технічному училищі. Поранення отримали щонайменше вісім людей, серед них п’ятеро учнів і троє дорослих. Підозрюваного затримали через 25 хвилин після повідомлення про напад.

Про це повідомили в поліції Мазовецького воєводства, інформує Новини.LIVE.

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19-річний учень напав із ножем під час уроку

Напад стався у середу, 7 жовтня, у комплексі професійно-технічних училищ в Остроленці. За попередніми даними, 19-річний учень мав при собі ніж і напав на інших молодих людей.

За даними пожежної служби, поранення отримали вісім людей — п’ятеро учнів і троє дорослих. Усі постраждалі були при свідомості. Переважно вони дістали різані рани, після чого їх доправили до лікарень в Остроленці та Ломжі.

Серед поранених дорослих є вчителька. Ще двох дорослих нападник, за даними RMF FM, поранив уже за межами школи, коли намагався втекти.

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Нападника затримали через 25 хвилин

Після нападу 19-річний учень утік із навчального закладу. Поліція розпочала його пошуки та затримала підозрюваного через 25 хвилин після повідомлення про інцидент у районі міського пляжу.

Під час втечі хлопець також травмувався, тому йому надали медичну допомогу.

З навчального закладу евакуювали всіх учнів і працівників. На місці працювали екстрені служби, а учнів взяли під опіку поліцейські психологи.

Після нападу школу тимчасово закрили. Мер Остроленки Павел Невядомський також розпорядився обмежити доступ сторонніх осіб до інших шкіл, якими управляє місто.

Він заявив, що ситуація перебуває під контролем відповідних служб, і закликав мешканців, батьків та учнів зберігати спокій.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, у Польщі 24 вересня українець напав на людей на території монастиря, унаслідок чого загинув священник. Ще четверо людей дістали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що поранений під час нападу в польському монастирі священник закликав не звинувачувати Україну. Він наголосив, що відповідальність за злочин має нести конкретна людина, а не всі українці.

Польща вчителі напад поліція школярі
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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