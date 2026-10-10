Росія запустила дезінформаційну кампанію проти Польщі та України

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Напередодні Дня незалежності Польщі росіяни розгорнули чергову масштабну інформаційно-психологічну операцію. Вона покликана дискредитувати українсько-польські відносини та спровокувати напруженість між обома народами.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає Новини.LIVE.

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Інформаційна операція Росії

Про наміри Москви свідчить використання російської дезінформаційної мережі Pravda / Portal Kombat для поширення деструктивних наративів в інформаційному просторі Польщі. Ресурси противника просуваються меседжі про:

"крах польсько-української дружби";

зростання ксенофобських настроїв;

нібито тотальну втому польського суспільства від України.

Матеріал російської дезінформаційної мережі. Фото: ЦПД

"Це системна тактика РФ: штучно створювати ілюзію глибокої ворожнечі між союзниками, щоб підірвати міжнародну підтримку України та розколоти європейську єдність", — йдеться у повідомленні.

Допис Центру протидії дезінформації. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у польській громаді Вишкув Мазовецького воєводства на один день призупиняли роботу всіх державних і приватних початкових шкіл. Таке рішення ухвалили після серії нападів на навчальні заклади. Серед учнів та батьків поширювалися чутки про можливу нову хвилю насильства саме цього дня. Напередодні у польській Остроленці 19-річний учень напав із ножем на людей в професійно-технічному училищі. Інцидент стався під час уроку. Поранення отримали вісім людей.

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Крім того, 24 вересня у польському Ярославі громадянин України напав із ножем на людей, які були на території абатства, внаслідок чого загинув священник та є поранені. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що винний повинен понести повну відповідальність. Фігуранту обрали запобіжний захід та заарештували на три місяці, але він перебуватиме в медзакладі.