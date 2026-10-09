Польща закриває школи після серії нападів на школи

Польська поліція на місці нападу. Фото: wiadomosci.onet.pl

У Польщі на один день закрили всі державні та недержавні початкові школи на території громади Вишкова Мазовецького воєводства після низки нападів на навчальні заклади. Рішення діятиме у п'ятницю, 9 жовтня, оскільки в чутках серед школярів та батьків ця дата називалася тією, коли може відбутися нова хвиля насильства.

Поліція перевіряє ці повідомлення та закликає не піддаватися паніці, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Polsat News.

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Польська поліція на місці нападу. Фото: PAP/Marcin Obara

У Польщі тимчасово закривають школи

Мазовецький воєвода Маріуш Франковський оголосив, що 9 жовтня всі початкові школи на території громади Вишкова не працюватимуть. Рішення стосується як державних, так і недержавних навчальних закладів.

Водночас у поліції наголосили, що рішення про закриття шкіл було ухвалене ще до поширення у соцмережах повідомлень про так звану "криваву п'ятницю".

Після кількох нападів у школах серед учнів та батьків почали активно поширюватися чутки про нібито скоординовані акти насильства та їхню можливу кульмінацію 9 жовтня. У соцмережах з'явилися десятки неперевірених повідомлень, через які частина батьків вирішила не відправляти дітей до навчальних закладів.

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Представниця районного управління поліції у Вишкові Ілона Пущян підтвердила, що правоохоронці отримали інформацію про можливу ескалацію.

У польських школах сталася серія нападів

Напередодні у селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства внаслідок нападу загинула 37-річна прибиральниця. Ще двоє людей постраждали. У нападі підозрюють 15-річного учня школи.

Також 7 жовтня стався напад у Комплексі професійних шкіл №4 в Остроленці. Внаслідок нього поранень зазнали дев'ятеро людей, а підозрюваного 19-річного юнака затримали приблизно через пів години.

Того ж дня правоохоронці провели операцію в місті Серпц, у результаті якої, за повідомленнями ЗМІ, вдалося запобігти ще одному нападу.

Поліція наразі перевіряє, чи можуть окремі випадки бути пов'язаними між собою. Правоохоронці також досліджують вилучені телефони та інші речі, щоб встановити мотиви нападників і з'ясувати, чи могли їхні дії бути пов'язані з інтернет-тероризмом.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Відні після понад 12 годин затримання звільнили журналіста-розслідувача Михайла Ткача. Його оператор Ярослав Бондаренко під час інциденту дістав поранення та перебував у лікарні.

Також Новини.LIVE писав, що 9 жовтня в окремих регіонах України запровадили погодинні відключення електроенергії обсягом до 2,5 черг. Через російські обстріли перебої зі світлом зафіксували в Києві та семи областях.