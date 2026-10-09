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Головна Новини дня Затримання журналістів у Відні: оператор отримав поранення

Затримання журналістів у Відні: оператор отримав поранення

Ua ru
9 жовтня 2026 12:33
Затримання у Відні: Михайла Ткача відпустили, оператор дістав поранення
Керівник відділу журналістських розслідувань "УП" Михайло Ткач. Фото: facebook.com/mixailotkach

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що Михайла Ткача, який очолює відділ журналістських розслідувань видання, звільнили після затримання у Відні. Водночас редакції поки не вдалося відновити з ним зв’язок. Оператор Ярослав Бондаренко під час інциденту отримав поранення.

Про це повідомляє "Українська правда", передає Новини.LIVE.

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Затримання Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка 

"О 4-й ранку 9 жовтня… Михайла Ткача відпустили після понад 12 годин затримання у Відні. Однак його засоби звʼязку досі не повернули, тому редакція наразі не може звʼязатися з ним безпосередньо. Наш колега Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав поранення та перебував у лікарні. Лише вночі поліція розпочала його допит", — розповіла Севгіль Мусаєва.

Наразі редакція не має інформації про процесуальний статус жодного з журналістів.

За словами головної редакторки "УП", звинувачення, які висувалися Ткачу та Бондаренку, не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше. Вона наголосила, що вони викликають серйозні запитання.

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"Ми очікуємо від австрійських правоохоронних органів пояснень щодо обставин затримання наших колег, поранення Ярослава та причин тривалого утримання їх обох. Також очікуємо уточнення їхнього процесуального статусу та повернення засобів зв'язку", — заявила Мусаєва.

Загалом журналістів утримували понад 12 годин. Мусаєва зазначила, що Ткача і раніше затримували під час виконання журналістських завдань у різних країнах, але після зʼясування обставин його звільняли протягом півтори-двох годин.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на "УП", у Відні затримали Михайла Ткача. Він перебував за кордоном, виконуючи редакційне завдання, пов’язане з пошуком колишнього прокурора Руслана Кравченка. 

Згодом у Відні відбулася зустріч українського консула з Михайлом Ткачем, якого затримали під час виконання редакційного завдання. За наявною інформацією, журналіста вже відпустили. Водночас українські дипломати продовжують встановлювати, де перебуває оператор Ярослав Бондаренко.

журналісти Австрія Відень поранення затримання
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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