Затримання у Відні: Михайла Ткача відпустили, оператор дістав поранення

Керівник відділу журналістських розслідувань "УП" Михайло Ткач. Фото: facebook.com/mixailotkach

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що Михайла Ткача, який очолює відділ журналістських розслідувань видання, звільнили після затримання у Відні. Водночас редакції поки не вдалося відновити з ним зв’язок. Оператор Ярослав Бондаренко під час інциденту отримав поранення.

Про це повідомляє "Українська правда", передає Новини.LIVE.

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Затримання Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка

"О 4-й ранку 9 жовтня… Михайла Ткача відпустили після понад 12 годин затримання у Відні. Однак його засоби звʼязку досі не повернули, тому редакція наразі не може звʼязатися з ним безпосередньо. Наш колега Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав поранення та перебував у лікарні. Лише вночі поліція розпочала його допит", — розповіла Севгіль Мусаєва.

Наразі редакція не має інформації про процесуальний статус жодного з журналістів.

За словами головної редакторки "УП", звинувачення, які висувалися Ткачу та Бондаренку, не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше. Вона наголосила, що вони викликають серйозні запитання.

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"Ми очікуємо від австрійських правоохоронних органів пояснень щодо обставин затримання наших колег, поранення Ярослава та причин тривалого утримання їх обох. Також очікуємо уточнення їхнього процесуального статусу та повернення засобів зв'язку", — заявила Мусаєва.

Загалом журналістів утримували понад 12 годин. Мусаєва зазначила, що Ткача і раніше затримували під час виконання журналістських завдань у різних країнах, але після зʼясування обставин його звільняли протягом півтори-двох годин.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на "УП", у Відні затримали Михайла Ткача. Він перебував за кордоном, виконуючи редакційне завдання, пов’язане з пошуком колишнього прокурора Руслана Кравченка.

Згодом у Відні відбулася зустріч українського консула з Михайлом Ткачем, якого затримали під час виконання редакційного завдання. За наявною інформацією, журналіста вже відпустили. Водночас українські дипломати продовжують встановлювати, де перебуває оператор Ярослав Бондаренко.