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Задержание журналистов в Вене: оператор получил ранение

Ua ru
9 октября 2026 12:33
Задержание в Вене: Михаила Ткача отпустили, оператор получил ранение
Руководитель отдела журналистских расследований "УП" Михаил Ткач. Фото: facebook.com/mixailotkach

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что Михаил Ткач, возглавляющий отдел журналистских расследований издания, был уволен после задержания в Вене. При этом редакции пока не удалось восстановить с ним связь. Оператор Ярослав Бондаренко во время инцидента получил ранение.

Об этом сообщает "Украинская правда", передает Новини.LIVE.

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Задержание Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко

"В 4 часа утра 9 октября… Михаила Ткача отпустили после более чем 12 часов задержания в Вене. Однако его средства связи до сих пор не вернули, поэтому редакция пока не может связаться с ним напрямую. Наш коллега Ярослав Бондаренко во время задержания получил ранение и находился в больнице. Только ночью полиция приступила к его допросу", — рассказала Севгиль Мусаева.

На данный момент у редакции нет информации о процессуальном статусе ни одного из журналистов.

По словам главного редактора "УП", обвинения, выдвинутые Ткачу и Бондаренко, не похожи ни на что из того, с чем редакция сталкивалась ранее. Она подчеркнула, что они вызывают серьезные вопросы.

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"Мы ожидаем от австрийских правоохранительных органов объяснений относительно обстоятельств задержания наших коллег, ранения Ярослава и причин длительного содержания их обоих под стражей. Также ожидаем уточнения их процессуального статуса и возврата средств связи", — заявила Мусаева.

В общей сложности журналистов удерживали более 12 часов. Мусаева отметила, что Ткача и раньше задерживали во время выполнения журналистских заданий в разных странах, но после выяснения обстоятельств его освобождали в течение полутора-двух часов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на "УП", в Вене задержали Михаила Ткача. Он находился за границей, выполняя редакционное задание, связанное с поиском бывшего прокурора Руслана Кравченко.

Впоследствии в Вене состоялась встреча украинского консула с Михаилом Ткачом, которого задержали во время выполнения редакционного задания. По имеющейся информации, журналиста уже отпустили. В то же время украинские дипломаты продолжают выяснять, где находится оператор Ярослав Бондаренко.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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