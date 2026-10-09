Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Вене освободили журналиста Михаила Ткача: МИД выясняет обстоятельства

В Вене освободили журналиста Михаила Ткача: МИД выясняет обстоятельства

Ua ru
9 октября 2026 11:15
В Вене освободили журналиста Михаила Ткача: МИД выясняет подробности
Руководитель отдела расследований интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач. Фото: "Украинская правда"

Украинский консул встретился в Вене с журналистом "Украинской правды" Михаилом Ткачом, которого задержали австрийские правоохранительные органы во время выполнения редакционного задания. Сообщается, что украинского журналиста отпустили, в настоящее время консулы выясняют местонахождение Ярослава Бондаренко.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии Новини.LIVE.

Реклама

Украинский консул встретился с Михаилом Ткачом

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подтвердил, что МИД Украины реагирует на ситуацию и поддерживает контакт с соответствующей стороной. После задержания журналиста в Вене украинский консул провел с ним встречу.

Позже в МИД Украины подтвердили, что получили от австрийской стороны информацию об освобождении Михаила Ткача. Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии с вечера предыдущего дня поддерживали контакт с австрийскими коллегами, чтобы добиться разрешения ситуации. Во внешнеполитическом ведомстве поблагодарили австрийских дипломатов за надлежащую реакцию.

"Только что получили подтверждение от австрийской стороны, что Михаила Ткача отпустили. Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии со вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами над тем, чтобы эта ситуация была разрешена. Мы благодарны австрийским дипломатам за надлежащую реакцию. Продолжаем работать над выяснением обстоятельств задержания", — сказал Тихий.

Читайте также:

Консулы в настоящее время выясняют, отпустили ли оператора Ярослава Бондаренко.

"Защита прав граждан Украины — это безусловный приоритет. МИД, ГКС, посольство держат ситуацию под контролем и поддерживают постоянный диалог с австрийским МИДом", — сообщил Георгий Тихий.

Мы писали, что Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания, связанного с поиском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. В столице Австрии журналист находился вместе с коллегой Ярославом Бондаренко. Редакция "Украинской правды" назвала это задержание незаконным.

Новини.LIVE писали, что в этом году исполнилось 26 лет с начала расследования исчезновения и убийства Георгия Гонгадзе. Именно он в 2000 году вместе с Еленой Притулой основал интернет-издание "Украинская правда".

Украинская правда МИД Австрия консульство Георгий Тихий
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации