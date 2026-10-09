В Вене освободили журналиста Михаила Ткача: МИД выясняет подробности

Руководитель отдела расследований интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач. Фото: "Украинская правда"

Украинский консул встретился в Вене с журналистом "Украинской правды" Михаилом Ткачом, которого задержали австрийские правоохранительные органы во время выполнения редакционного задания. Сообщается, что украинского журналиста отпустили, в настоящее время консулы выясняют местонахождение Ярослава Бондаренко.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии Новини.LIVE.

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Украинский консул встретился с Михаилом Ткачом

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подтвердил, что МИД Украины реагирует на ситуацию и поддерживает контакт с соответствующей стороной. После задержания журналиста в Вене украинский консул провел с ним встречу.

Позже в МИД Украины подтвердили, что получили от австрийской стороны информацию об освобождении Михаила Ткача. Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии с вечера предыдущего дня поддерживали контакт с австрийскими коллегами, чтобы добиться разрешения ситуации. Во внешнеполитическом ведомстве поблагодарили австрийских дипломатов за надлежащую реакцию.

"Только что получили подтверждение от австрийской стороны, что Михаила Ткача отпустили. Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии со вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами над тем, чтобы эта ситуация была разрешена. Мы благодарны австрийским дипломатам за надлежащую реакцию. Продолжаем работать над выяснением обстоятельств задержания", — сказал Тихий.

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"Защита прав граждан Украины — это безусловный приоритет. МИД, ГКС, посольство держат ситуацию под контролем и поддерживают постоянный диалог с австрийским МИДом", — сообщил Георгий Тихий.

Мы писали, что Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания, связанного с поиском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. В столице Австрии журналист находился вместе с коллегой Ярославом Бондаренко. Редакция "Украинской правды" назвала это задержание незаконным.

Новини.LIVE писали, что в этом году исполнилось 26 лет с начала расследования исчезновения и убийства Георгия Гонгадзе. Именно он в 2000 году вместе с Еленой Притулой основал интернет-издание "Украинская правда".