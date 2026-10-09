У Відні звільнили журналіста Михайла Ткача: МЗС з’ясовує деталі

Керівник відділу розслідувань інтернет-видання "Українська правда" Михайло Ткач. Фото: "Українська правда"

Український консул зустрівся у Відні з журналістом "Української правди" Михайлом Ткачем, якого затримали австрійські правоохоронці під час виконання редакційного завдання. Повідомляється, що українського журналіста відпустили, наразі консули з'ясовують місцеперебування Ярослава Бондаренка.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Український консул зустрівся з Михайлом Ткачем

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що МЗС України реагує на ситуацію та підтримує контакт із відповідною стороною. Після затримання журналіста у Відні український консул провів із ним зустріч.

Пізніше у МЗС України підтвердили, що отримали від австрійської сторони інформацію про звільнення Михайла Ткача. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії від вечора попереднього дня підтримували контакт з австрійськими колегами, щоб домогтися вирішення ситуації. У зовнішньополітичному відомстві подякували австрійським дипломатам за належну реакцію.

"Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію. Продовжуємо працювати над зʼясуванням обставин затримання", — сказав Тихий.

Читайте також:

Консули наразі з'ясовують чи відпустили оператора Ярослава Бондаренко.

"Захист прав громадян України — це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС", — повідомив Георгій Тихий.

Ми писали, що Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов’язаного з пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка. У столиці Австрії журналіст перебував разом із колегою Ярославом Бондаренком. Редакція "Української правди" назвало це затримання незаконним.

Новини.LIVE писали, що цьогоріч минуло 26 років від початку розслідування зникнення та вбивства Георгія Ґонґадзе. Саме він у 2000 році разом з Оленою Притулою заснував інтернет-видання "Українська правда".