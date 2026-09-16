День пам’яті Георгія Ґонґадзе: що відомо про справу журналіста

Вбитий журналіст Георгій Гонгадзе. Фото: УНІАН

Щороку 16 вересня в Україні вшановують пам’ять журналіста Георгія Ґонґадзе. У цей день 2000 року він зник у Києві дорогою додому. Цьогоріч минає 26 років від початку розслідування справи, яка стала однією з найвідоміших кримінальних справ, пов’язаних із журналістикою в Україні.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про зникнення та вбивство журналіста, розслідування справи й вироки.

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Хто такий Георгій Ґонґадзе

Георгій Ґонґадзе народився 21 травня 1969 року в Тбілісі. Він працював журналістом, режисером документального кіно та громадським діячем. Створив фільми "Біль землі", "Тіні війни", "Колиска" та "Охоронці мрії". Частину цих робіт показували на українському телебаченні.

У журналістиці Ґонґадзе працював із кінця 1980-х років. Висвітлював політичні події, працював на телебаченні та співпрацював із низкою українських і закордонних медіа.

Акція до дня пам’яті про Георгія Ґонґадзе. Фото: УНІАН

У Києві він працював ведучим телевізійних програм "Параграф", "Вікна-Плюс", "Вікна-Новини" та "Моє".

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У 2000 році Ґонґадзе разом з Оленою Притулою заснував інтернет-видання "Українська правда". Перші матеріали редакція опублікувала у квітні того ж року.

Зникнення журналіста Ґонґадзе

Влітку 2000 року журналіст помітив стеження за собою і звернувся до Генеральної прокуратури, однак, за даними матеріалу, належної реакції не отримав.

Увечері 16 вересня 2000 року Ґонґадзе залишив редакцію та попрямував додому. Після цього зв’язок із ним перервався.

Розслідування зникнення розпочали правоохоронці. 2 листопада 2000 року в лісі поблизу Таращі Київської області знайшли тіло чоловіка без голови. Згодом експертизи встановили, що загиблим був Георгій Ґонґадзе. Проте його особу Генеральна прокуратура офіційно підтвердила лише через два роки.

Згодом став відомий детальний опис його останнього маршруту: 16 вересня близько 22:30 Ґонґадзе намагався зупинити автомобіль біля бульвару Лесі Українки. Він сів у Hyundai Sonata, після чого до салону зайшли ще троє чоловіків.

Похорон Георгія Ґонґадзе. Фото: УНІАН

У листопаді 2000 року в Україні почалися акції протесту, учасники яких вимагали розслідувати зникнення та вбивство журналіста. Ці події отримали назву "Україна без Кучми".

Розслідування вбивства

У справі про вбивство Ґонґадзе фігурували колишні співробітники МВС України.

У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста Миколу Протасова, Олександра Поповича та Валерія Костенка. Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строки від 12 до 13 років.

Окремо розглядалася справа колишнього генерала МВС Олексія Пукача. У 2013 році його засудили до довічного позбавлення волі за умисне вбивство Георгія Ґонґадзе.

Суд встановив, що Пукач організував стеження за журналістом, після чого разом із підлеглими викрав його та вбив.

У 2011 році Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Леоніда Кучми за підозрою у причетності до загибелі Ґонґадзе. Розслідування завершили 26 квітня того ж року.

Справа про замовників вбивства Ґонґадзе

Окремим напрямом розслідування залишалося встановлення замовників убивства. У матеріалах справи фігурували записи розмов, зроблені колишнім співробітником Державної служби охорони Миколою Мельниченком.

На підставі цих записів слідство перевіряло можливу причетність представників тодішньої влади до організації злочину.

Безпосередніх замовників убивства Ґонґадзе судом не встановлено.

Пам’ять про журналіста

У 2005 році Георгію Ґонґадзе посмертно присвоїли звання Героя України.

Дружина Ґонґадзе, Мирослава, отримує нагороду Героя України замість чоловіка (посмертно). Фото: УНІАН

22 березня 2016 року Ґонґадзе поховали в Києві у дворі церкви Миколи Набережного на Подолі. Після того як у листопаді 2000 року в Таращанському лісі знайшли тіло, його останки опинилися у київському морзі. Надалі виникли тривалі суперечки щодо ідентифікації та того, чи можна вважати знайдені останки остаточно встановленими як тіло Ґонґадзе. Через це поховання відкладалося на роки.

Окремою причиною була відсутність голови журналіста. Мати Ґонґадзе, Олеся, не погоджувалася на поховання без знайдених останків голови. У 2009 році слідство повідомляло про виявлення фрагментів черепа, але їхня належність Ґонґадзе також ставилася під сумнів.

Ім’ям журналіста назвали вулиці в низці українських міст. У Києві 22 серпня 2016 року відкрили пам’ятник Георгію Ґонґадзе.

16 вересня в Україні проводять заходи пам’яті журналіста. Цю дату також використовують для привернення уваги до безпеки працівників медіа та розслідування злочинів проти журналістів.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про своїх працівників, яких вбили російські окупанти. Медійники працювали в небезпечних умовах, фіксуючи наслідки російської агресії та розповідаючи правду про події в Україні.

Також 8 вересня окупанти завдали удару по будівлі телеканалу "Ми — Україна" у Києві. Внаслідок атаки медійна інфраструктура зазнала пошкоджень, а працівники телеканалу опинилися під загрозою. Президент Володимир Зеленський засудив удар і закликав міжнародну спільноту відреагувати на російську атаку.