Убивство Ґонґадзе — Кучма прокоментував чутки щодо своєї причетності до злочину

Леонід Кучма заперечує свою причетність до викрадення та вбивства засновника "Української правди" Георгія Ґонґадзе. Він вважає, що у злочині винна ФСБ.

Про це другий президент України заявив в інтерв'ю BBC.

Як Кучма коментує вбивство Ґонґадзе

"Мене звинуватили у страшному злочині, до якого я не маю жодного відношення. Пам'ятаю, як в одній розмові в ті дні я сказав, що в нашій політиці й до цього було по коліна бруду, а тепер ще й кров", — зазначив Кучма.

Він наголосив, що вбивства є звичним інструментом ФСБ. У 1999 році були підриви будинків у Москві, у поточному році — убивство Андрія Парубія. У 2000 році вбивство Ґонґадзе стало шоком, до якого українці не були готовими.

За словами другого президента України, навіть ті, хто раніше очолював проти нього протести, станом на сьогодні визнають російський слід у вбивстві Ґонґадзе та вважають, що це була спланована спецоперація ФСБ проти України.

Також Кучма додав, що акції після смерті засновника "Української правди" організовували задля того, щоб розхитати ситуацію, дестабілізувати державу та послабити владу. Зокрема, акція "Україна без Кучми", викликала в ного великий негатив, адже організатори протесту скористалися вбивством у політичних цілях.

"В її (акції, — Ред.) основі лежала провокація і маніпуляція. Саме через це вона не стала чимось схожим на Майдан і людей її підтримало в сотні разів менше", — зазначив політик.

Що відомо про вбивство Георгія Ґонґадзе

Георгій Ґонґадзе зник безвісти увечері 16 вересня 2000 року в Києві. За півтора місяця, 2 листопада, у Таращанському лісі на Київщині знайшли його обезголовлене тіло. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за даними експертизи, належать журналісту.

Безпосереднім виконавцем убивства визнали Олексія Пукача, який тоді був начальником головного управління кримінального пошуку МВС. Суд встановив, що Пукач задушив Ґонґадзе ременем, а потім обезголовив тіло, щоб ускладнити ідентифікацію. У 2013 році Пукача засудили до довічного позбавлення волі. Також тюремні терміни призначили трьом його підлеглим, які були співучасниками злочину: Миколі Протасову — 13 років ув'язнення, Валерію Костенку та Олександру Поповичу — 12 років позбавлення волі. Протасов у в'язниці помер.

Замовників вбивства досі не встановили й не притягнули до відповідальності.

Нагадаємо, 21 травня поточного року Георгію Ґонґадзе могло б виповнитися 56 років. Журналіста вбили, коли йому був лише 31 рік.

Також ми повідомляли, що цьогоріч виповнилося 25 років від моменту зникнення та вбивства Георгія Ґонґадзе. Журналіст посмертно отримав звання Героя України.