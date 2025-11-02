Убийство Гонгадзе — Кучма прокомментировал слухи о своей причастности к преступлению

Леонид Кучма. Фото: УНІАН

Леонид Кучма отрицает свою причастность к похищению и убийству основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе. Он считает, что в преступлении виновата ФСБ.

Об этом второй президент Украины заявил в интервью BBC.

Как Кучма комментирует убийство Гонгадзе

"Меня обвинили в страшном преступлении, к которому я не имею никакого отношения. Помню, как в одном разговоре в те дни я сказал, что в нашей политике и до этого было по колено грязи, а теперь еще и кровь", — отметил Кучма.

Он подчеркнул, что убийства являются привычным инструментом ФСБ. В 1999 году были подрывы домов в Москве, в текущем году — убийство Андрея Парубия. В 2000 году убийство Гонгадзе стало шоком, к которому украинцы не были готовы.

По словам второго президента Украины, даже те, кто ранее возглавлял против него протесты, по состоянию на сегодня признают российский след в убийстве Гонгадзе и считают, что это была спланированная спецоперация ФСБ против Украины.

Также Кучма добавил, что акции после смерти основателя "Украинской правды" организовывали для того, чтобы расшатать ситуацию, дестабилизировать государство и ослабить власть. В частности, акция "Украина без Кучмы", вызвала у него большой негатив, ведь организаторы протеста воспользовались убийством в политических целях.

"В ее (акции, — Ред.) основе лежала провокация и манипуляция. Именно поэтому она не стала чем-то похожим на Майдан и людей ее поддержало в сотни раз меньше", — отметил политик.

Что известно об убийстве Георгия Гонгадзе

Георгий Гонгадзе пропал без вести вечером 16 сентября 2000 года в Киеве. Через полтора месяца, 2 ноября, в Таращанском лесу Киевской области нашли его обезглавленное тело. В 2009 году в Киевской области обнаружили останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежат журналисту.

Непосредственным исполнителем убийства признали Алексея Пукача, который тогда был начальником главного управления криминального поиска МВД. Суд установил, что Пукач задушил Гонгадзе ремнем, а затем обезглавил тело, чтобы усложнить идентификацию. В 2013 году Пукача приговорили к пожизненному лишению свободы. Также тюремные сроки назначили трем его подчиненным, которые были соучастниками преступления: Николаю Протасову — 13 лет заключения, Валерию Костенко и Александру Поповичу — 12 лет лишения свободы. Протасов в тюрьме умер.

Заказчиков убийства до сих пор не установили и не привлекли к ответственности.

Напомним, 21 мая текущего года Георгию Гонгадзе могло бы исполниться 56 лет. Журналиста убили, когда ему был всего 31 год.

Также мы сообщали, что в этом году исполнилось 25 лет с момента исчезновения и убийства Георгия Гонгадзе. Журналист посмертно получил звание Героя Украины.