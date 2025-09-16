Видео
25 лет со дня убийства Гонгадзе — что известно о деле

25 лет со дня убийства Гонгадзе — что известно о деле

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 07:00
Убийство Георгия Гонгадзе - чем оно запомнилось
Георгий Гонгадзе. Фото: gongadzeprize.com.ua

16 сентября 2025 года исполняется 25 лет с момента исчезновения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Эта трагедия существенно повлияла на дальнейшее развитие событий в Украине. Он был убит в окрестностях столицы, но обезглавленное тело нашли лишь через полтора месяца после этого ужасного дня.

Что известно об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и расследовании дела — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о карьерном пути Гонгадзе

Георгий Гонгадзе начал свой профессиональный путь в сложнейших условиях. На рубеже 1991 и 1992 годов, когда в Тбилиси взорвалось антизвиадистское восстание, он вернулся в Грузию и присоединился к повстанцам. Во время гражданской войны в Абхазии и Южной Осетии работал журналистом, был ранен в Сухуми — 26 осколочных ран остались с ним навсегда. После этого он продолжил документировать конфликты, снимая фильмы "Боль земли", "Тени войны", "Колыбель" и "Стражи мечты", некоторые из которых выходили на украинском телевидении.

25 років з дня вбивства Ґонґадзе — що відомо про справу - фото 1
Георгий Гонгадзе на срочной военной службе. Фото: gongadzeprize.com.ua

Вернувшись во Львов, Гонгадзе занимался кинодокументалистикой и познакомился со своей будущей женой, студенткой юрфака Мирославой Петришин. В 1995 году они поженились, а два года спустя у пары родились дочери-близняшки Нонна и Соломия.

Вместе с женой Георгий переехал в Киев, где начал активно работать на телевидении. Он вел программы "Параграф", "Вікна-Плюс", "Вікна-Новости", а с 1998 года стал ведущим шоу "Мое". Кроме телепроектов, он участвовал в политических кампаниях, в частности работал пресс-секретарем кандидата в президенты Натальи Витренко и поддерживал Владимира Ваховского на выборах мэра Винницы.

Новым этапом в его карьере стало создание интернет-издания. 17 апреля 2000 года Гонгадзе основал "Украинскую правду", которая публиковала острые материалы о политической жизни Украины, в частности о Леониде Кучме и его окружении. В сентябре 2000 года он также запустил украиноязычный спортивный сайт Champion.com.ua, который стал частью "УП". В начале существования сервис посещали лишь около трех тысяч пользователей ежедневно, но после начала "кассетного скандала" его популярность выросла до 80 тысяч посетителей в день.

Кем был для Украины Георгий Гонгадзе

Георгий Гонгадзе отошел в вечность в возрасте всего 31 года, но его влияние на украинскую журналистику и общественную жизнь было несравненным. Хотя Грузия была его первой родиной, последнюю треть жизни он посвятил Украине, которую считал своим вторым домом.

Несмотря на свой харизматичный и принципиальный характер, Гонгадзе нередко чувствовал одиночество среди коллег, которые считали его слишком эмоциональным и прямым.

"Власть должна знать, что она зависит от нас и что она боится нас",- говорил журналист, подчеркивая важность общественного контроля.

25 років з дня вбивства Ґонґадзе — що відомо про справу - фото 2
Георгий Гонгадзе (в черном костюме) общается с президентом Украины Леонидом Кучмой. 1999 год. Фото: Радио Свобода

Летом 2000 года он заметил слежку за собой и обратился в Генпрокуратуру, однако реакции не получил. Через несколько месяцев Георгия Гонгадзе похитили и убили. Исполнителем признали генерал-лейтенанта МВД Алексея Пукача и трех его подчиненных.

Посмертно Георгий Гонгадзе получил звание Героя Украины, оставшись символом мужества и борьбы за свободу слова в нашей стране.

Что известно об обстоятельствах исчезновения и убийства Гонгадзе

16 сентября 2000 года в Киеве произошло то, что всколыхнуло всю страну. Журналист Георгий Гонгадзе, возвращаясь домой с работы около 22:30, попытался остановить автомобиль в районе бульвара Леси Украинки. Через несколько секунд рядом остановился Hyundai Sonata, и журналист договорился с водителем о поездке на улицу Красноармейскую. Водитель попросил его сесть на заднее сиденье, объяснив, что переднее "сломано". Но к машине подбежали еще трое мужчин, которые сели рядом и на переднее сиденье.

Выяснилось, что похитителями были генерал МВД Алексей Пукач и трое его подчиненных — Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Журналиста отвезли в лес Киевской области. Там один из милиционеров выкопал яму, а Гонгадзе связали руки и отнесли в яму. Несмотря на его просьбы сохранить жизнь, Пукач пытался задушить его, а затем лишил жизни ремнем.

25 років з дня вбивства Ґонґадзе — що відомо про справу - фото 3
Экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД, генерал Алексей Пукач. Фото: Суспільне

Тело журналиста было сброшено в яму, облито бензином и подожжено, а место преступления тщательно замаскировано. Через несколько недель Пукач попытался скрыть следы еще больше: тело было выкопано и перевезено в лесничество Таращанского района, где генерал топором отделил голову от тела и закопал отдельно.

Тогда о судьбе Гонгадзе ничего не было известно. Президент Леонид Кучма и правоохранительные органы уверяли, что расследование под контролем, а украинские улицы пестрели листовками с призывом: "Найдите журналиста Георгия Гонгадзе". Лишь 2 ноября 2000 года в Таращанском лесу обнаружили обезглавленное тело, и только через два года генпрокуратура официально подтвердила его личность.

Расследование убийства

Через два месяца после исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе Украину всколыхнула новая волна шокирующих новостей. В СМИ появилась информация о так называемых "пленках Мельниченко" — тайных записях разговоров президента Леонида Кучмы и высокопоставленных чиновников, в которых якобы речь шла о судьбе журналиста накануне его убийства.

Записи, сделанные работником службы охраны президента Николаем Мельниченко, якобы фиксировали разговоры Кучмы с его ближайшими помощниками — главой администрации президента Владимиром Литвином, министром внутренних дел Юрием Кравченко и председателем СБУ Леонидом Деркачем.

28 ноября 2000 года лидер Социалистической партии Александр Мороз с парламентской трибуны прямо обвинил президента Кучму в причастности к убийству Гонгадзе, демонстрируя аудиозаписи. Это вызвало массовые акции протеста под лозунгом "Украина без Кучмы" и политический кризис, который сильно ослабил президента, хотя он и остался у власти. Сам Кучма позже уверял, что не давал ни одного преступного приказа.

Экспертизы "пленок Мельниченко" проводились неоднократно. Международные специалисты не смогли установить их подлинность с полной уверенностью и признали, что записи не могут служить доказательством в деле об убийстве журналиста.

В 2011 году заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин сообщил, что против Леонида Кучмы возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к гибели Гонгадзе. Расследование было завершено 26 апреля того же года.

После приговора Алексею Пукачу сам генерал заявил, что согласится с приговором только при одном условии — если в одной камере окажутся Леонид Кучма и Владимир Литвин.

22 марта 2016 года Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве после проведения траурной церемонии.

25 років з дня вбивства Ґонґадзе — що відомо про справу - фото 4
Могила Георгия Гонгадзе в Киеве. Фото: Радио Свобода

Напомним, в конце февраля из российского плена вернули тело украинской журналистки Виктории Рощиной.

На девушке обнаружили многочисленные следы пыток в плену. В частности, россияне удалили некоторые органы из тела журналистки.

смерть журналисты убийство Леонид Кучма расследование
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
