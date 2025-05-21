День рождения Гонгадзе - самое главное о журналисте

Украинский журналист Георгий Гонгадзе. Фото: Голос України

В Украине в среду, 21 мая, вспоминают украинского журналиста Георгия Гонгадзе в его день рождения. Он известен своей принципиальной позицией относительно свободы слова и разоблачением коррупции во власти.

Об этом рассказали в материале Новини.LIVE.

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Деятельность Гонгадзе

Георгий Гонгадзе родился и учился в Грузии, а после начала войны в Абхазии в 1990-х годах переехал в Украину.

Уже здесь он активно работал в сфере журналистики и основал издание "Украинская правда", которое быстро приобрело популярность благодаря расследованиям и критике тогдашней власти.

Георгий Гонгадзе. Фото: УП

За время своей деятельности Гонгадзе публиковал материалы о коррупции в окружении президента Леонида Кучмы, теневых схемах, а также нарушениях прав человека.

Георгий Гонгадзе. Фото: УП

Смерть Гонгадзе

16 сентября 2000 года Гонгадзе вышел из дома и не вернулся. А почти через два месяца — 2 ноября — его тело нашли вблизи села Тараща Киевской области без головы.

В том же месяце майор президентской охраны Николай Мельниченко обнародовал аудиозаписи, которые были якобы сделаны в кабинете Кучмы. На них было слышно, как голос, похожий на тогдашнего президента, приказал "разобраться" с журналистом.

Только в 2013 году экс-генерала МВД Алексея Пукача приговорили к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе. По его словам, он действовал по приказу руководителя министерства Юрия Кравченко.

Кравченко же нашли мертвым еще в 2005 году. По официальной версии, это было самоубийство. В то же время заказчиков преступления до сих пор полностью не установили.

Напомним, в конце февраля из российского плена вернули тело украинской журналистки Виктории Рощиной.

На девушке обнаружили многочисленные следы пыток в плену. В частности, россияне изъяли некоторые органы из тела журналистки.