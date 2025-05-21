День народження Гонгадзе — найголовніше про журналіста

Український журналіст Георгій Гонгадзе. Фото: Голос України

В Україні у середу, 21 травня, згадують українського журналіста Георгія Гонгадзе в його день народження. Він відомий своєю принциповою позицією щодо свободи слова та викриттям корупції у владі.

Про це розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Діяльність Гонгадзе

Георгій Гонгадзе народився та навчався у Грузії, а після початку війни в Абхазії в 1990-х роках переїхав до України.

Вже тут він активно працював у сфері журналістики та заснував видання "Українська правда", яке швидко набуло популярності завдяки розслідуванням та критиці тодішньої влади.

Георгій Гонгадзе. Фото: УП

За час своєї діяльності Гонгадзе публікував матеріали про корупцію в оточенні президента Леоніда Кучми, тіньові схеми, а також порушення прав людини.

Георгій Гонгадзе. Фото: УП

Смерть Гонгадзе

16 вересня 2000 року Гонгадзе вийшов із дому й не повернувся. А майже через два місяці — 2 листопада — його тіло знайшли поблизу села Тараща Київської області без голови.

Того ж місяця майор президентської охорони Микола Мельниченко оприлюднив аудіозаписи, які були нібито зроблені в кабінеті Кучми. На них було чутно, як голос, схожий на тодішнього президента, наказав "розібратися" з журналістом.

Лише у 2013 році ексгенерала МВС Олексія Пукача засудили до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе. За його словами, він діяв за наказом керівника міністерства Юрія Кравченка.

Кравченка ж знайшли мертвим ще у 2005 році. За офіційною версією, це було самогубство. Водночас замовників злочину досі повністю не встановили.

Нагадаємо, наприкінці лютого з російського полону повернули тіло української журналістки Вікторії Рощиної.

На дівчині виявили численні сліди катування в полоні. Зокрема, росіяни видалили деякі органи з тіла журналістки.