День памяти Георгия Гонгадзе: что известно о деле журналиста

Убитый журналист Георгий Гонгадзе. Фото: УНІАН

Ежегодно 16 сентября в Украине чтят память журналиста Георгия Гонгадзе. В этот день в 2000 году он исчез в Киеве по дороге домой. В этом году исполняется 26 лет с начала расследования дела, которое стало одним из самых известных уголовных дел, связанных с журналистикой в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об исчезновении и убийстве журналиста, расследовании дела и приговорах.

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Кто такой Георгий Гонгадзе

Георгий Гонгадзе родился 21 мая 1969 года в Тбилиси. Он работал журналистом, режиссером документального кино и общественным деятелем. Снял фильмы "Боль земли", "Тени войны", "Колыбель" и "Стражи мечты". Часть этих работ показывали на украинском телевидении.

В журналистике Гонгадзе работал с конца 1980-х годов. Освещал политические события, работал на телевидении и сотрудничал с рядом украинских и зарубежных СМИ.

Акция, приуроченная ко Дню памяти Георгия Гонгадзе. Фото: УНІАН

В Киеве он работал ведущим телевизионных программ "Параграф", "Вікна-Плюс", "Вікна-Новини" та "Моє".

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В 2000 году Гонгадзе вместе с Еленой Притулой основал интернет-издание "Українська правда". Первые материалы редакция опубликовала в апреле того же года.

Исчезновение журналиста Гонгадзе

Летом 2000 года журналист заметил, что за ним следят, и обратился в Генеральную прокуратуру, однако, согласно материалам, должной реакции не получил.

Вечером 16 сентября 2000 года Гонгадзе покинул редакцию и направился домой. После этого связь с ним прервалась.

Расследование исчезновения начали правоохранительные органы. 2 ноября 2000 года в лесу недалеко от Таращи Киевской области нашли тело мужчины без головы. Впоследствии экспертизы установили, что погибшим был Георгий Гонгадзе. Однако его личность Генеральная прокуратура официально подтвердила лишь через два года.

Впоследствии стало известно подробное описание его последнего маршрута: 16 сентября около 22:30 Гонгадзе пытался остановить автомобиль возле бульвара Леси Украинки. Он сел в Hyundai Sonata, после чего в салон сели еще трое мужчин.

Похороны Георгия Гонгадзе. Фото: УНІАН

В ноябре 2000 года в Украине начались акции протеста, участники которых требовали расследовать исчезновение и убийство журналиста. Эти события получили название "Украина без Кучмы".

Расследование убийства

В деле об убийстве Гонгадзе фигурировали бывшие сотрудники МВД Украины.

В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве журналиста Николая Протасова, Александра Поповича и Валерия Костенко. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 13 лет.

Отдельно рассматривалось дело бывшего генерала МВД Алексея Пукача. В 2013 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство Георгия Гонгадзе.

Суд установил, что Пукач организовал слежку за журналистом, после чего вместе с подчиненными похитил его и убил.

В 2011 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Леонида Кучмы по подозрению в причастности к гибели Гонгадзе. Расследование завершили 26 апреля того же года.

Дело о заказчиках убийства Гонгадзе

Отдельным направлением расследования оставалось установление заказчиков убийства. В материалах дела фигурировали записи разговоров, сделанные бывшим сотрудником Государственной службы охраны Николаем Мельниченко.

На основании этих записей следствие проверяло возможную причастность представителей тогдашней власти к организации преступления.

Непосредственные заказчики убийства Гонгадзе судом не установлены.

Память о журналисте

В 2005 году Георгию Гонгадзе посмертно присвоили звание Героя Украины.

Жена Гонгадзе, Мирослава, получает награду "Герой Украины" вместо мужа (посмертно). Фото: УНІАН

22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили в Киеве во дворе церкви Николая Набережного на Подоле. После того как в ноябре 2000 года в Таращанском лесу нашли тело, его останки оказались в киевском морге. Впоследствии возникли длительные споры относительно идентификации и того, можно ли считать найденные останки окончательно установленными как тело Гонгадзе. Из-за этого похороны откладывались на годы.

Отдельной причиной было отсутствие головы журналиста. Мать Гонгадзе, Олеся, не соглашалась на захоронение без найденных останков головы. В 2009 году следствие сообщило об обнаружении фрагментов черепа, но их принадлежность Гонгадзе также ставилась под сомнение.

Именем журналиста были названы улицы в ряде украинских городов. В Киеве 22 августа 2016 года открыли памятник Георгию Гонгадзе.

16 сентября в Украине проводятся мероприятия памяти журналиста. Эту дату также используют для привлечения внимания к безопасности работников СМИ и расследованию преступлений против журналистов.

Недавно Новини.LIVE сообщали о своих сотрудниках, убитых российскими оккупантами. Журналисты работали в опасных условиях, фиксируя последствия российской агрессии и рассказывая правду о событиях в Украине.

Также 8 сентября оккупанты нанесли удар по зданию телеканала "Мы — Україна" в Киеве. В результате атаки медийная инфраструктура понесла повреждения, а сотрудники телеканала оказались под угрозой. Президент Владимир Зеленский осудил удар и призвал международное сообщество отреагировать на российскую атаку.