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Главная Новости дня В Австрии задержали журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача

В Австрии задержали журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача

Ua ru
9 октября 2026 01:59
В Вене задержали журналиста краинской правды»
Руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач. Фото: pravda.com

У Відні затримали керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача. За кордоном чоловік виконував редакційне завдання, яке пов'язане із розшуком експрокурора Руслана Кравченка. Видання вважає затримання незаконним і вимагає, аби чоловіка негайно звільнили.

Про це з посиланням на "Українську правду" передає Новини.LIVE.

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Що відомо про затримання 

Михайло Ткач разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком перебував в Австрії. Де зараз Ярослав — редакції невідомо, вийти на прямий зв'язок із Михайлом теж не можуть. За попередньою інформацією, керівника відділу журналістських розслідувань узяли під варту, із ним спілкується адвокатка.

"Українська правда" повідомила про інцидент посольству України в Австрії та посольству Австрії в України. 

Редакція просить:

  • українських дипломатів — вжити заходів, щоб захистити журналістів, встановити, де вони перебувають, і звільнити Михайла;
  • австрійські органи влади — пояснити, чому Михайла затримали, надати йому доступ до правової та консультаційної допомогти, а також можливість зв'язатися з близькими та колегами;
  • міжнародні журналістські та правозахисні організації — підтримати колег і сприяти захисту журналістських прав.

"Михайло та Ярослав поїхали до Відня виконувати свою роботу. Наполягаю на тому, що безпека журналістів і право на професійну діяльність мають бути гарантовані... Очікуємо від австрійської влади невідкладних дій, прозорих пояснень і дотримання всіх прав наших колег", — зазначила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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