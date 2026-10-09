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Главная Новости дня В Польше произошла серия нападений: часть школ закрывают

В Польше произошла серия нападений: часть школ закрывают

Ua ru
9 октября 2026 12:55
Польша закрывает школы после серии нападений на школы
Польская полиция на месте нападения. Фото: wiadomosci.onet.pl

В Польше на один день закрыли все государственные и негосударственные начальные школы на территории громады Вышкув Мазовецкого воеводства после серии нападений на учебные заведения. Решение будет действовать в пятницу, 9 октября, поскольку в слухах среди школьников и родителей эта дата называлась днем, когда может произойти новая волна насилия.

Полиция проверяет эти сообщения и призывает не поддаваться панике, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News.

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Польская полиция
Польская полиция на месте нападения. Фото: PAP/Marcin Obara

В Польше временно закрывают школы

Мазовецкий воевода Мариуш Франковский объявил, что 9 октября все начальные школы на территории гмины Вышкув не будут работать. Решение касается как государственных, так и негосударственных учебных заведений.

В то же время в полиции подчеркнули, что решение о закрытии школ было принято еще до распространения в соцсетях сообщений о так называемой "кровавой пятнице".

После нескольких нападений в школах среди учеников и родителей начали активно распространяться слухи о якобы скоординированных актах насилия и их возможной кульминации 9 октября. В соцсетях появились десятки непроверенных сообщений, из-за которых часть родителей решила не отправлять детей в учебные заведения.

Читайте также:

Представительница районного управления полиции в Вышкуве Илона Пущян подтвердила, что правоохранители получили информацию о возможной эскалации.

В польских школах произошла серия нападений

Накануне в селе Лещидул-Новины Мазовецкого воеводства в результате нападения погибла 37-летняя уборщица. Еще два человека пострадали. В нападении подозревают 15-летнего ученика школы.

Также 7 октября произошло нападение в Комплексе профессиональных школ №4 в Остроленке. В результате него ранения получили девять человек, а подозреваемого 19-летнего юношу задержали примерно через полчаса.

В тот же день правоохранители провели операцию в городе Серпц, в результате которой, по сообщениям СМИ, удалось предотвратить еще одно нападение.

Полиция сейчас проверяет, могут ли отдельные случаи быть связаны между собой. Правоохранители также исследуют изъятые телефоны и другие вещи, чтобы установить мотивы нападавших и выяснить, могли ли их действия быть связаны с интернет-терроризмом.

Последние новости

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Вене после более чем 12 часов задержания освободили журналиста-расследователя Михаила Ткача. Его оператор Ярослав Бондаренко во время инцидента получил ранение и находился в больнице.

Также Новини.LIVE писал, что 9 октября в отдельных регионах Украины ввели почасовые отключения электроэнергии объемом до 2,5 очередей. Из-за российских обстрелов перебои с электричеством зафиксировали в Киеве и семи областях.

Польша школы нападение полиция поножовщина
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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