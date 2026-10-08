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Головна Новини дня У Бердичеві в гімназії вибухнула граната, яку принесла школярка

У Бердичеві в гімназії вибухнула граната, яку принесла школярка

Ua ru
8 жовтня 2026 19:43
У Бердичеві 11-річна школярка принесла до гімназії дві навчальні гранати
Автомобіль поліції біля місця події. Фото: Національна поліція

У Бердичеві, Житомирської області поліцейські розслідували обставини спрацювання навчально-тренувальної гранати у приміщенні гімназії №17. Дві такі гранати принесла до навчального закладу 11-річна учениця, яка під час повітряної тривоги в укритті спробувала розібрати одну з них.

У результаті детонації ніхто з дітей та педагогів не постраждав, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на поліцію Житомирської області.

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Гранати в гімназії Бердичева

У поліції повідомили, що інформація про ймовірний вибух у приміщенні гімназії №17 надійшла близько 11:00, 8 жовтня.

На місце прибула слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що 11-річна учениця принесла із собою дві навчально-тренувальні гранати. Під час повітряної тривоги дівчинка перебувала в укритті та спробувала розібрати одну з них, після чого предмет спрацював.

Поліцейські вилучили залишки гранати, а також другий піротехнічний засіб. Наразі поліція встановлює походження гранат.

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Ніхто з дітей, педагогів та інших людей, які перебували у приміщенні гімназії, по медичну допомогу не звертався.

У поліції закликали батьків контролювати дозвілля дітей та не дозволяти їм користуватися вибухонебезпечними або піротехнічними предметами.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 8 жовтня Сили оборони України уразили Омський нафтопереробний завод у Росії, розташований приблизно за 2500 кілометрів від українського кордону. Підприємство здатне переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік і забезпечує пальним російську армію.

Також Новини.LIVE писав, що в Запоріжжі встановлюють перше в Україні підземне мобільне укриття. Експериментальну конструкцію облаштовують у густонаселеному районі міста, а відкрити її планують до 20 жовтня.

поліція граната Нацполіція гімназія Бердичів
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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