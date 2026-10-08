У Бердичеві 11-річна школярка принесла до гімназії дві навчальні гранати

Автомобіль поліції біля місця події. Фото: Національна поліція

У Бердичеві, Житомирської області поліцейські розслідували обставини спрацювання навчально-тренувальної гранати у приміщенні гімназії №17. Дві такі гранати принесла до навчального закладу 11-річна учениця, яка під час повітряної тривоги в укритті спробувала розібрати одну з них.

У результаті детонації ніхто з дітей та педагогів не постраждав, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на поліцію Житомирської області.

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Гранати в гімназії Бердичева

У поліції повідомили, що інформація про ймовірний вибух у приміщенні гімназії №17 надійшла близько 11:00, 8 жовтня.

На місце прибула слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що 11-річна учениця принесла із собою дві навчально-тренувальні гранати. Під час повітряної тривоги дівчинка перебувала в укритті та спробувала розібрати одну з них, після чого предмет спрацював.

Поліцейські вилучили залишки гранати, а також другий піротехнічний засіб. Наразі поліція встановлює походження гранат.

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Ніхто з дітей, педагогів та інших людей, які перебували у приміщенні гімназії, по медичну допомогу не звертався.

У поліції закликали батьків контролювати дозвілля дітей та не дозволяти їм користуватися вибухонебезпечними або піротехнічними предметами.

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