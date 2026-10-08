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Главная Новости дня В Бердичеве в гимназии взорвалась граната, которую принесла школьница

В Бердичеве в гимназии взорвалась граната, которую принесла школьница

Ua ru
8 октября 2026 19:43
В Бердичеве 11-летняя школьница принесла в гимназию две учебные гранаты
Полицейская машина возле места происшествия. Фото: Национальная полиция

В Бердичеве Житомирской области полицейские расследовали обстоятельства срабатывания учебно-тренировочной гранаты в помещении гимназии №17. Две такие гранаты принесла в учебное заведение 11-летняя ученица, которая во время воздушной тревоги в укрытии попыталась разобрать одну из них.

В результате детонации никто из детей и педагогов не пострадал, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на полицию Житомирской области.

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Гранаты в гимназии Бердичева

В полиции сообщили, что информация о вероятном взрыве в помещении гимназии №17 поступила около 11:00, 8 октября.

На место прибыла следственно-оперативная группа Бердичевского районного отдела полиции. Правоохранители предварительно установили, что 11-летняя ученица принесла с собой две учебно-тренировочные гранаты. Во время воздушной тревоги девочка находилась в укрытии и попыталась разобрать одну из них, после чего предмет сработал.

Полицейские изъяли остатки гранаты, а также второе пиротехническое средство. Сейчас полиция устанавливает происхождение гранат.

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Никто из детей, педагогов и других людей, находившихся в помещении гимназии, за медицинской помощью не обращался.

В полиции призвали родителей контролировать досуг детей и не позволять им пользоваться взрывоопасными или пиротехническими предметами.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 8 октября Силы обороны Украины поразили Омский нефтеперерабатывающий завод в России, расположенный примерно в 2500 километрах от украинской границы. Предприятие способно перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти в год и обеспечивает топливом российскую армию.

Также Новини.LIVE писал, что в Запорожье устанавливают первое в Украине подземное мобильное укрытие. Экспериментальную конструкцию обустраивают в густонаселенном районе города, а открыть ее планируют до 20 октября.

полиция граната Нацполиция гимназия Бердычев
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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