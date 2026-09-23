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Мужчина бросил гранату в военного: решение суда

Ua ru
23 сентября 2026 03:32
Мужчину осудили за покушение на убийство военнослужащего
Место взрыва гранаты. Фото: Прокуратура Украины

В Бродах Львовской области 48-летний местный житель пытался убить военнослужащего. Злоумышленник бросил в сторону защитника Украины гранату. Потерпевший выжил, а преступника привлекли к уголовной ответственности.

Об этом со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру сообщает Новини.LIVE.

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Подробности дела

В ноябре прошлого года пьяный фигурант пришел домой к 40-летнему военному, который находился в отпуске. Во дворе мужчины поссорились, потому что обвиняемый отказался возвращать хозяину строительное оборудование, которое ранее у него одолжил.

Двор, на котором произошел конфликт между обвиняемым и военным
Двор, на котором обвиняемый бросил в военного гранату. Фото: Прокуратура Украины

Чтобы избежать конфликта, военный попытался уйти. В этот момент злоумышленник достал из кармана штанов гранату, выдернул чеку и бросил ее в оппонента. Боец успел отскочить и спрятаться за земляной насыпью, поэтому не пострадал. После взрыва он вызвал полицию.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным в совершении покушения на убийство и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Суд приговорил его к десяти годам тюрьмы.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что в Черниговской области женщина укусила полицейского укусила за предплечье. Инцидент произошел во время похорон военнослужащего. Нарушительнице назначили испытательный срок.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне Чернігів писал, что военнослужащий не находился на службе, но получал зарплату. В течение пяти лет он не исполнял служебные обязанности более 300 дней. Два года мужчина будет находиться на испытательном сроке.

суд граната армия покушение военнослужащие судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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