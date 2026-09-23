Чоловіка засудили за замах на вбивство військового

Місце вибуху гранати. Фото: Прокуратура України

У Бродах Львівської області 48-річний місцевий житель намагався вбити військовослужбовця. Зловмисник кинув у бік захисника України гранату. Потерпілий вижив, а злочинця притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це з посиланням на Львівську обласну прокуратуру передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

У листопаді минулого року п'яний фігурант прийшов додому до 40-річного військового, який перебував у відпустці. На подвір'ї чоловіки посварилися, тому що обвинувачений відмовився повертати господарю будівельне обладнання, яке раніше в нього позичив.

Подвір'я, на якому обвинувачений кинув у військового гранату. Фото: Прокуратура України

Щоб уникнути конфлікту, воїн намагався піти. У цей момент зловмисник дістав із кишені штанів гранату, висмикнув чеку і жбурнув її в опонента. Боєць встигнувши відстрибнути та сховатися за земляним насипом, тому не постраждав. Після вибуху він викликав поліцію.

Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним у закінченому замаху на вбивство та незаконному поводженні з вибуховими припасами. Суд призначив йому десять років в'язниці.

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