На Чернігівщині засудили жінку, яка вкусила поліцейського

Бійка цивільних із поліцією. Фото: кадр із відео

У Ніжині Чернігівської області жінка скоїла напад на поліцейського. Інцидент стався під час похорону загиблого захисника України. Порушниця вкусила правоохоронця за передпліччя. Справу розглянув суд — фігурантку визнали винною і призначили їй покарання.

Про це йдеться у вироку, який Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області ухвалив 4 вересня, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, удень 2 червня поточного року до поліцейських, які супроводжували поховальну процесію з тілом загиблого воїна ЗСУ, підійшов і почав із ними сваритися чоловік. Правоохоронці дійшли висновку, що громадянин скоює кримінальне порушення, та хотіли доставити скандаліста до військової служби правопорядку, оскільки з'ясували, що він воїн. У цей момент у конфлікт втрутилася дружина фігуранта.

Намагаючись посадити чоловіка до автівки, поліцейський відчув біль у руці та побачив, що в неї вп'ялася зубами жінка. Свідками нападу стали двоє колег потерпілого.

Рішення суду

Обвинувачена визнала свою провину частково: зазначила, що вкусила правоохоронця ненавмисно і не хотіла завдати йому шкоди. Надавати показання вона не схотіла. Суд визнав порушницю винною в насильстві відносно правоохоронця, який виконував службові обов'язки (ч. 2. ст. 345 Кримінального кодексу України), призначив їй рік обмеження волі, але замінив покарання роком іспитового строку.

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Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі остаточне рішення ухвалить Чернігівський апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна повідомляв, що суд обрав запобіжні заходи працівнику СБУ Назару Верхолі та представнику ГУР Сергію Іванову. Обидва чоловіки брали участь у перестрілці в Києві 2 вересня. Суд звільнив їх із-під варту під особисту поруку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Чернігів писав, що військовий упродовж п'яти років без поважних причин пропустив понад 300 днів служби. Попри ухилення від виконання службових обов'язків, він отримав більш ніж 417 тисяч гривень зарплати. Упродовж двох років чоловік перебуватиме на іспитовому строку.