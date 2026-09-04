Суд призначив покарання військовому, який не був на службі та отримував зарплату

Затриманий військовослужбовець. Фото: "Громадське радіо"

У Чернігівській області судили військового, який протягом 2020-2025 років був відсутній на службі 301 день, не маючи для цього причин. Окрім того, за цей час він незаконно отримав понад 417 тисяч гривень, внаслідок чого суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Чернігів".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений заявляв, що мав дозвіл від командира військової частини на перебування за межами її розташування. Однак насправді жодного такого дозволу військовослужбовець не отримував.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину у скоєному. Вже 13 серпня 2026 року прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Зокрема, чоловік зобов'язався перерахувати 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за частиною 4 статті 409 та частиною 4 статті 190 ККУ, які передбачають відповідальність за ухилення від військової служби та шахрайство. Таким чином, за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень чоловіку призначили п'ять років позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання обвинуваченого звільнили, встановивши дворічний іспитовий строк.

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