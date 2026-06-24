ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією: суд визнав дії протиправними

Співробітники ТЦК. Фото: "Суспільне Чернігів"

У Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з хронічною параноїдною шизофренією. В результаті суд став на сторону опікуна мобілізованого, який подав позов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у вересні 2025 року в Тернополі працівники ТЦК мобілізували на військову службу чоловіка, якого визнано недієздатним. Він має довічну інвалідність II групи, оскільки страждає на хронічну параноїдну шизофренію і не може відповідати за свої дії.

У свою чергу опікун громадянина оскаржив дії ТЦК в Тернопільському окружному адміністративному суді. Зокрема, у позові він просив визнати дії ТЦК незаконними, скасувати висновок ВЛК про придатність до служби, анулювати рішення про мобілізацію та зарахування до військової частини, а також звільнити підопічного з лав ЗСУ.

Щоб підтвердити недієздатність чоловіка, позивач надав рішення Козівського районного суду від 22 травня 2024 року, яким чоловіка офіційно визнано недієздатним. Також до матеріалів справи долучили висновок медико-соціальної експертної комісії, згідно з яким йому безстроково встановлено II групу інвалідності.

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Представник ТЦК під час розгляду справи просив відмовити в задоволенні позову. За його словами, чоловіка доставили до ТЦК добровільно для уточнення військово-облікових даних через систему "Оберіг". Після перевірки, як стверджувала сторона відповідача, було встановлено, що громадянин підлягає взяттю на військовий облік та може бути призваний на військову службу під час мобілізації.

Рішення суду

Тернопільський окружний адміністративний суд став на бік позивача та дійшов висновку, що мобілізація чоловіка була протиправної. Суд визнав незаконними дії ТЦК щодо його призову, скасував висновок ВЛК про придатність громадянам до служби та зобов’язав військову частину виключити тернополянина зі списків особового складу шляхом звільнення з військової служби.

Крім того, суд постановив стягнути з ТЦК на користь опікуна понесені судові витрати. Йдеться про сплату судового збору в сумі близько 1 тисячі гривень.

Судове рішення ще не набрало остаточної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку. Сторони мають право подати скаргу до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів від дня публікації ухвали.

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