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Чоловік зливав переміщення ТЦК у Viber: суд призначив покарання

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 03:32
Чоловік зливав переміщення ТЦК у Viber: суд призначив покарання
Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: УНІАН

На Полтавщині судили жителя Кременчуцького району, який у Viber повідомляв робив публікації про місця розташування ТЦК та поліції, які проводили мобілізаційні заходи. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, восени 2025 року чоловік приєднався до чату у месенджері Viber, учасники якого поширювали відомості про місця проведення мобілізаційних, і відповідно про пересування та розташування працівників ТЦК та СП.

Судом було було встановлено, що впродовж вересня-листопада 2025 року мешканець Семенівської громади неодноразово розміщував у чаті інформацію про місця перебування мобільних груп ТЦК та поліцейських у Семенівці та селі Заїчинці. Для позначення таких повідомлень він вказував умовні позначення, зокрема "зелені" та "сині".

Серед оприлюднених ним дописів були такі повідомлення: "Зелені на Заїченці", "Зелені + сині біля околиці на "кіа"" та інші аналогічні записи.

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Рішення суду

Дії громадянина були кваліфіковані за частиною 1 статті 114-1 ККУ, яка стосується перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція цієї норми передбачає до восьми років ув’язнення.

У ході судового процесу обвинувачений пішов на угоду з прокурором про визнання винуватості та підтвердив свою провину. Під час визначення покарання суд узяв до уваги низку пом’якшувальних обставин: відсутність попередніх судимостей, щире каяття, сприяння слідству, добровільну передачу мобільного телефону для проведення розслідування, а також перерахування 10 тисяч гривень на підтримку українських військових.

Також сторона захисту наголосила, що молодший брат підсудного загинув на війні.

У результаті суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. При цьому його звільнили від фактичного відбування покарання, встановивши випробувальний термін тривалістю один рік.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.

суд Viber ТЦК та СП
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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