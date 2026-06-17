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Главная Новости дня Мужчина публиковал данные о перемещениях ТЦК в Viber: суд наказал

Мужчина публиковал данные о перемещениях ТЦК в Viber: суд наказал

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 03:32
Мужчина публиковал информацию о перемещениях ТЦК в Viber: суд назначил наказание
Представители ТЦК беседуют с мужчиной. Фото: УНИАН

В Полтавской области судили жителя Кременчугского района, который в Viber публиковал сообщения о местонахождении ТЦК и полиции, проводивших мобилизационные мероприятия. За содеянное суд назначил определённое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Детали дела

Согласно материалам дела, осенью 2025 года мужчина присоединился к чату в мессенджере Viber, участники которого распространяли информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий, а также о передвижениях и расположении сотрудников ТЦК и СП.

Судом было установлено, что в течение сентября–ноября 2025 года житель Семеновской общины неоднократно размещал в чате информацию о местах нахождения мобильных групп ТЦК и полицейских в Семеновке и селе Заичинцы. Для обозначения таких сообщений он использовал условные обозначения, в частности "зеленые" и "синие".

Среди опубликованных им сообщений были следующие: "Зеленые в Заиченцах", "Зеленые + синие на окраине у "Киа"" и другие аналогичные записи.

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Решение суда

Действия гражданина были квалифицированы по части 1 статьи 114-1 УК Украины, которая касается препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в условиях особого периода. Санкция этой нормы предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В ходе судебного процесса обвиняемый заключил сделку с прокурором о признании вины и подтвердил свою вину. При определении наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств: отсутствие предыдущих судимостей, искреннее раскаяние, содействие следствию, добровольную передачу мобильного телефона для проведения расследования, а также перечисление 10 тысяч гривен в поддержку украинских военных.

Также сторона защиты подчеркнула, что младший брат подсудимого погиб на войне.

В результате суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом его освободили от фактического отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Как сообщало Новини.LIVE, в Миргороде Полтавской области судили мужчину, который совершил наезд на военного ТЦК и протащил его по дороге. За это ему назначили испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал военнослужащего муляжом гранаты, напечатанной на 3D-принтере. За содеянное суд назначил штраф.

суд Viber ТЦК и СП
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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