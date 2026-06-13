Студент избил сотрудников ТЦК: суд его наказал

Студенты в аудитории. Фото: УНИАН

Во Львове судили студента, который во время конфликта с ТЦК нанес тяжкие телесные повреждения одному из сотрудников учреждения. За содеянное суд назначил определённое наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, событие произошло 12 июля 2025 года в помещении военно-врачебной комиссии на улице Лемковской во Львове. Как установил суд, студента привезли для прохождения ВЛК из-за того, что в системе «Резерв+» не было сведений о его праве на отсрочку от призыва.

Во время судебного разбирательства обвиняемый пояснил, что в тот день его остановили представители ТЦК, после чего доставили в здание комиссии. Он утверждал, что имел при себе документы, подтверждающие факт обучения и наличие оснований для отсрочки.

Потерпевший частично подтвердил эти обстоятельства. По его словам, студент действительно предъявил бумажные справки из вуза, однако соответствующая информация не отображалась в приложении «Резерв+». Поэтому юноше разрешили воспользоваться телефоном, чтобы получить электронную справку формы №9.

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Пока документ присылали, в коридоре возникла ссора между студентом и военнослужащими. Из материалов дела следует, что во время телефонного разговора парень громко высказывался в адрес сотрудников ТЦК. После сделанного ему замечания конфликт перешел в острую фазу.

В дальнейшем один из военных попытался отобрать мобильный телефон. Обвиняемый заявил, что расценил такие действия как нападение на себя и начал защищаться.

Суд пришел к выводу, что сначала студент нанес удар одному из военнослужащих в область глаза, причинив легкие телесные повреждения. После этого он несколько раз ударил другого сотрудника ТЦК по лицу и туловищу. Прекратить потасовку удалось только после вмешательства других сотрудников учреждения.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил множественные осколочные переломы костей лица и черепа и перенес несколько оперативных вмешательств.

"Он не чувствует правую сторону лица, у него немеет и дергается нерв. В результате травмы у него ухудшилось зрение в правом глазу", — говорится в деле.

Решение суда

Шевченковский районный суд Львова, рассмотрев обстоятельства дела, счел необходимым назначить студенту наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком.

Кроме того, суд обязал его возместить потерпевшему расходы, связанные с лечением, на сумму почти 20 тысяч гривен, а также выплатить 120 тысяч гривен в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Как сообщало Новини.LIVE, в Миргороде Полтавской области судили мужчину, который совершил наезд на военного ТЦК и протащил его по дороге. За это ему назначили испытательный срок продолжительностью 1 год.

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