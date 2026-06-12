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Главная Новости дня Мужчина публиковал информацию о перемещении ТЦК в Viber: суд наказал его

Мужчина публиковал информацию о перемещении ТЦК в Viber: суд наказал его

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 03:32
Мужчина публиковал информацию о перемещении ТЦК в Viber: суд наказал гражданина
Сотрудник ТЦК беседует с гражданами. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

В Кобеляках Полтавской области судили мужчину, который в мессенджере Viber публиковал информацию о перемещении военных, ТЦК и полиции. За препятствование мобилизационным мероприятиям суд назначил ему определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в течение 2025-2026 годов обвиняемый регулярно публиковал в открытом Viber-чате, в который входят более 4 225 участников, сведения о местах проведения мероприятий по оповещению и мобилизации.

Следствие установило, что мужчина размещал сообщения о нахождении представителей ТЦК и СП, сотрудников полиции, а также о расположении блокпостов. Такие данные, по версии обвинения, распространялись с целью заблаговременного информирования участников сообщества о проведении мобилизационных мероприятий во время военного положения и препятствования вручению повесток военнообязанным.

Для обозначения военных и правоохранителей он использовал условные названия "Зеленые" и "Синие", а также эмодзи. Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

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Решение суда

Кобеляцкий районный суд Полтавской области пришел к выводу о виновности мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований).

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до восьми лет лишения свободы.

Вместе с тем осужденного освободили от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на один год. В течение этого времени он должен регулярно являться в уполномоченный орган по вопросам пробации, информировать об изменении места жительства и работы, а также не покидать территорию Украины.

Кроме того, суд конфисковал мобильный телефон, которым пользовался обвиняемый.

Как сообщало Новини.LIVE, в Миргороде Полтавской области судили мужчину, который совершил наезд на военного ТЦК и протащил его по дороге. За это ему назначили испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал военнослужащего муляжом гранаты с 3D-принтера. За содеянное суд назначил штраф.

суд мобилизация ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
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