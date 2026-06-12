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Головна Новини дня Чоловік зливав переміщення ТЦК у Viber: суд покарав його

Чоловік зливав переміщення ТЦК у Viber: суд покарав його

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 03:32
Чоловік зливав переміщення ТЦК у Viber: суд покарав громадянина
Працівник ТЦК говорить з громадянами. Фото ілюстративне: Львівський ОТЦК та СП

У Кобеляках на Полтавщині судили чоловіка, який у месенджері Viber робив публікації про переміщення військових ТЦК та поліції. За перешкоджання мобілізаційних заходам суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, упродовж 2025-2026 років обвинувачений регулярно публікував у відкритому Viber-чаті, до якого входять понад 4 225 учасників, відомості про місця проведення заходів з оповіщення та мобілізації.

Слідство встановило, що чоловік розміщував повідомлення про перебування представників ТЦК та СП, працівників поліції, а також про розташування блокпостів. Такі дані, за версією обвинувачення, поширювалися з метою завчасного інформування учасників спільноти про проведення мобілізаційних заходів під час воєнного стану та перешкоджання врученню повісток військовозобов’язаним.

Для позначення військових і правоохоронців він використовував умовні назви "Зелені" та "Сині", а також емодзі. Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину.

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Рішення суду

Кобеляцький районний суд Полтавської області дійшов висновку про винуватість чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років ув’язнення. Водночас санкція цієї статті передбачає максимальне покарання до восьми років позбавлення волі.

Разом із тим засудженого звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим терміном на один рік. Упродовж цього часу він повинен регулярно з’являтися до уповноваженого органу з питань пробації, інформувати про зміну місця проживання та роботи, а також не залишати територію України.

Крім того, суд конфіскував мобільний телефон, яким користувався обвинувачений.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.

суд мобілізація ТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
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