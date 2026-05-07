Чоловік на авто збив військового ТЦК: як покарав суд

Працівник ТЦК вручає повістку чоловікові. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

У Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який наїхав автомобілем на військового ТЦК під час перевірки документів і протягнув його дорогою. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

У матеріалах справах вказано, що 28 грудня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів представники ТЦК разом із правоохоронцями здійснювали патрулювання та перевіряли військово-облікові документи громадян.

Близько 12:00 до територіального центру комплектування доправили чоловіка для уточнення даних і перевірки документів. Утім, він втік та сів у автомобіль, яким керував його батько.

Під час спроби військовослужбовця ТЦК завадити виїзду та вимоги вийти з транспортного засобу водій раптово почав рух.

У результаті військового зачепило передньою частиною автомобіля, після чого його підкинуло на капот. Деякий час він утримувався на машині під час руху, але через те, що авто не зупинилося відразу, чоловіка протягнуло близько 100 метрів. Після цього він упав на дорогу.

Експертиза встановила, що потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Серед них — розриви менісків колінного суглоба, які призвели до тривалого розладу здоров’я.

Рішення суду

Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України, яка стосується умисного заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі під час виконання нею службових повноважень.

Втім, сторони уклали угоду про примирення. Обвинувачений визнав свою провину, а потерпілий заявив, що претензій до нього не має.

У підсумку суд затвердив угоду та призначив чоловіку 3 роки обмеження волі. Водночас його звільнили від відбування покарання, встановивши іспитовий строк на 1 рік.

