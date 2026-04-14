Головна Новини дня ТЦК мобілізували харків'янина попри бронь: на чию сторону став суд

ТЦК мобілізували харків'янина попри бронь: на чию сторону став суд

Дата публікації: 14 квітня 2026 03:32
ТЦК мобілізували харків'янина попри бронь: на чию сторону став суд
Чоловік і представник ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харкові ТЦК мобілізували чоловіка попри бронь, яку він мав як працівник виправної колонії. Місцевий суд розглянув цю справу та поставив крапку, чи законними були дії представників ТЦК.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовозобов’язаного чоловіка було призвано на військову службу під час мобілізації, попри наявність у нього бронювання як працівника державної установи.

Встановлено, що він працював у виправній колонії та відповідно до законодавства мав право на відстрочку від призову.

Рішення суду

Харківський окружний адміністративний суд, розглянувши матеріали, дійшов висновку на користь позивача. У результаті рішення про його призов під час мобілізації було визнано незаконним і скасовано.

Читайте також:

У суді підкреслили, що надання відстрочки через бронювання виключає можливість мобілізації такої особи. Тому перед ухваленням рішення про призов представники ТЦК повинні перевірити, чи має громадянин законні підстави для відстрочки.

Раніше Новини.LIVE повідомляє, що у Рівному мобілізували студента, який мав відстрочку. Для того, щоб захистити свої права, чоловік звернувся до суду, і судді стали на сторону студента.

Також ми писали, що у Львівській області чоловік ухилився під мобілізації, хоча не мав підстав для відстрочки. За це його засудили до трьох років в'язниці.

суд Харків ТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
