ТЦК мобилизовали харьковчанина несмотря на бронь: на чью сторону стал суд

В Харькове ТЦК мобилизовали мужчину несмотря на бронь, которую он имел как работник исправительной колонии. Местный суд рассмотрел это дело и поставил точку, законными ли были действия представителей ТЦК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Детали дела

Согласно материалам дела, военнообязанный мужчина был призван на военную службу по мобилизации, несмотря на наличие у него бронирования как работника государственного учреждения.

Установлено, что он работал в исправительной колонии и в соответствии с законодательством имел право на отсрочку от призыва.

Решение суда

Харьковский окружной административный суд, рассмотрев материалы, пришел к выводу в пользу истца. В результате решение о его призыве по мобилизации было признано незаконным и отменено.

В суде подчеркнули, что предоставление отсрочки из-за бронирования исключает возможность мобилизации такого лица. Поэтому перед принятием решения о призыве представители ТЦК должны проверить, имеет ли гражданин законные основания для отсрочки.

