Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина на авто сбил военного ТЦК: как наказал суд

Мужчина на авто сбил военного ТЦК: как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 03:32
Мужчина на авто сбил военного ТЦК: как наказал суд
Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Миргороде Полтавской области судили мужчину, который наехал автомобилем на военного ТЦК во время проверки документов и протащил его по дороге. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

В материалах делах указано, что 28 декабря 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий представители ТЦК вместе с правоохранителями осуществляли патрулирование и проверяли военно-учетные документы граждан.

Около 12:00 в территориальный центр комплектования доставили мужчину для уточнения данных и проверки документов. Впрочем, он сбежал и сел в автомобиль, которым управлял его отец.

Во время попытки военнослужащего ТЦК помешать выезду и требования выйти из транспортного средства водитель внезапно начал движение.

Читайте также:

В результате военного задело передней частью автомобиля, после чего его подбросило на капот. Некоторое время он удерживался на машине во время движения, но из-за того, что авто не остановилось сразу, мужчину протянуло около 100 метров. После этого он упал на дорогу.

Экспертиза установила, что пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести. Среди них — разрывы менисков коленного сустава, которые привели к длительному расстройству здоровья.

Решение суда

Действия мужчины правоохранители квалифицировали по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины, которая касается умышленного причинения телесных повреждений должностному лицу при исполнении им служебных полномочий.

Впрочем, стороны заключили соглашение о примирении. Обвиняемый признал свою вину, а потерпевший заявил, что претензий к нему не имеет.

В итоге суд утвердил соглашение и назначил мужчине 3 года ограничения свободы. В то же время его освободили от отбывания наказания, установив испытательный срок на 1 год.

Ранее Новини.LIVE сообщает, что в Ровно мобилизовали студента, который имел отсрочку. Для того, чтобы защитить свои права, мужчина обратился в суд, и судьи стали на сторону студента.

Также мы писали, что в Харькове ТЦК мобилизовали работника исправительной колонии, хотя он официально имел бронь от мобилизации. Суд в свою очередь стал в пользу мужчины, признав действия ТЦК незаконными.

суд мобилизация ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации