Мужчина на авто сбил военного ТЦК: как наказал суд

Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Миргороде Полтавской области судили мужчину, который наехал автомобилем на военного ТЦК во время проверки документов и протащил его по дороге. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

В материалах делах указано, что 28 декабря 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий представители ТЦК вместе с правоохранителями осуществляли патрулирование и проверяли военно-учетные документы граждан.

Около 12:00 в территориальный центр комплектования доставили мужчину для уточнения данных и проверки документов. Впрочем, он сбежал и сел в автомобиль, которым управлял его отец.

Во время попытки военнослужащего ТЦК помешать выезду и требования выйти из транспортного средства водитель внезапно начал движение.

В результате военного задело передней частью автомобиля, после чего его подбросило на капот. Некоторое время он удерживался на машине во время движения, но из-за того, что авто не остановилось сразу, мужчину протянуло около 100 метров. После этого он упал на дорогу.

Экспертиза установила, что пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести. Среди них — разрывы менисков коленного сустава, которые привели к длительному расстройству здоровья.

Решение суда

Действия мужчины правоохранители квалифицировали по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины, которая касается умышленного причинения телесных повреждений должностному лицу при исполнении им служебных полномочий.

Впрочем, стороны заключили соглашение о примирении. Обвиняемый признал свою вину, а потерпевший заявил, что претензий к нему не имеет.

В итоге суд утвердил соглашение и назначил мужчине 3 года ограничения свободы. В то же время его освободили от отбывания наказания, установив испытательный срок на 1 год.

