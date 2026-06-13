Студент побив працівників ТЦК: суд його покарав

Студенти в аудиторії. Фото: УНІАН

У Львові судили студента, який під час конфлікту з ТЦК завдав тяжких Трамп одному з працівників установки. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, подія сталася 12 липня 2025 року в приміщенні військово-лікарської комісії на вулиці Лемківській у Львові. Як встановив суд, студента привезли для проходження ВЛК через те, що в системі "Резерв+" не було відомостей про його право на відстрочку від призову.

Під час судового розгляду обвинувачений пояснив, що того дня його зупинили представники ТЦК, після чого доправили до будівлі комісії. Він стверджував, що мав при собі документи, які підтверджували факт навчання та наявність підстав для відстрочки.

Потерпілий частково підтвердив ці обставини. За його словами, студент дійсно пред’явив паперові довідки з вишу, однак відповідна інформація не відображалася в застосунку "Резерв+". Тому юнакові дозволили скористатися телефоном, щоб отримати електронну довідку форми №9.

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Поки документ надходив, у коридорі виникла суперечка між студентом і військовослужбовцями. З матеріалів справи випливає, що під час телефонної розмови хлопець голосно висловлювався щодо працівників ТЦК. Після зробленого йому зауваження конфлікт перейшов у гостру фазу.

Надалі один із військових спробував відібрати мобільний телефон. Обвинувачений заявив, що розцінив такі дії як напад на себе та почав оборонятися.

Суд дійшов висновку, що спочатку студент завдав удару одному з військовослужбовців у ділянку ока, спричинивши легкі тілесні ушкодження. Після цього він кілька разів ударив іншого працівника ТЦК по обличчю та тулубу. Припинити сутичку вдалося лише після втручання інших співробітників установи.

Відповідно до результатів судово-медичної експертизи, потерпілий зазнав множинних уламкових переломів кісток обличчя та черепа й переніс декілька оперативних втручань.

"Він не відчуває правої сторони обличчя, у нього затерпає та сіпається нерв. Внаслідок травми у нього погіршився зір у правому оці", – сказано у справі.

Рішення суду

Шевченківський районний суд Львова, розглянувши обставини справи, визнав за необхідне призначити студентові покарання у вигляді одного року позбавлення волі з іспитовим строком.

Крім того, суд зобов’язав його відшкодувати потерпілому витрати, пов’язані з лікуванням, на суму майже 20 тисяч гривень, а також сплатити 120 тисяч гривень як компенсацію завданої моральної шкоди.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

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