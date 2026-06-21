Працівники ТЦК побили чоловіка: суд їх покарав

Військові ТЦК. Фото ілюстративне: Кадр з відео

У Хмельницькій області суд розглянув справу щодо двох працівників ТЦК, які застосували силу до місцевого жителя. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Zaxid.net".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, подія відбулася 9 травня 2026 року в селищі Віньківці Хмельницького району. У постанові зазначається, що того дня на вулиці Соборної України біля магазину "Аврора" троє співробітників ТЦК здійснювали заходи з оповіщення громадян.

Під час перевірки документів між працівниками групи оповіщення та місцевим мешканцем спалахнула суперечка. Чоловік говорив, що військовослужбовці намагалися силоміць витягнути його сина з авто. Він у свою чергу запропонував самостійно привезти сина до ТЦК для з’ясування можливих порушень правил військового обліку, однак таку пропозицію не прийняли.

У своїй заяві він також вказував, що працівники ТЦК поводилися агресивно, нецензурно висловлювалися та погрожували застосуванням сили. Крім того, чоловік стверджував, що один із військовослужбовців завдав йому удару в обличчя, а пізніше застосував газовий балончик.

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Згідно довідці від КНП "Віньковецька багатопрофільна лікарня", того ж дня заявник звернувся до медичного закладу. Він скаржився на головний біль, забій носа, печіння очей та погіршення зору. Медичні працівники зафіксували зазначені тілесні ушкодження.

Рішення суду

Віньковецький районний суд Хмельницької області дійшов висновку, що працівники ТЦК здійснювали свою діяльність без нагрудних камер відеофіксації. Також було встановлено, що один із військовослужбовців перебував на місці події у тактичному спорядженні, яке не містило жодних розпізнавальних знаків, тоді як інші учасники заходів були одягнуті у цивільний одяг.

За результатами розгляду справи суд визнав старшого солдата та головного сержанта ТЦК винними у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172-14 КУпаП, яка стосується перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах особливого періоду.

Кожному з них призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Окрім цього, на обох покладено обов’язок сплатити судовий збір, розмір якого становить 665 гривень з кожного.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.