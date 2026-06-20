Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Львові судили чоловіка, який побив поліцейського і працівника ТЦК

У Львові судили чоловіка, який побив поліцейського і працівника ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 03:32
У Львові судили чоловіка, який побив поліцейського і працівника ТЦК
Працівники ТЦК та поліцейські на вулиці. Фото ілюстративне: telegraf.in.ua

Суд у Львові судив місцевого мешканця, який побив поліцейського та військового ТЦК. За це суд призначив йому певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на видання "Zaxid.net".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент виник 1 січня 2026 року приблизно о 15:17 на вулиці Окружній, 52 у Львові під час проведення заходів оповіщення. Місцевий житель перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до службового автомобіля Volkswagen Caravelle, почав смикати дверцята транспортного засобу та висловлюватися нецензурною лайкою. У ході конфлікту чоловік завдав удару поліцейському.

Унаслідок цього правоохоронець отримав черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, а також синець на обличчі, крововилив і садно слизової оболонки. Такі наслідки, зокрема, діагностували.

Також слідство встановило, що того ж дня приблизно о 15:30 на вулиці Генерала Чупринки, 65 обвинувачений ударив у голову працівника ТЦК. У результаті військовослужбовець дістав перелом виличної кістки.

Читайте також:

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину та підтвердив, що в день події вживав алкогольні напої й вступив у конфлікт із поліцейськими та представниками ТЦК.

Рішення суду

Франківський районний суд Львова, врахувавши всі обставини справи, визнав чоловіка винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу та службовій особі під час виконання ними службових обов’язків в умовах мобілізації (ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 350 КК України).

За сукупністю усіх дій суд призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Водночас засудженого звільнили від відбування основного покарання, встановивши випробувальний термін тривалістю один рік.

Ухвалений вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.

суд Львів ТЦК та СП
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації