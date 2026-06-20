У Львові судили чоловіка, який побив поліцейського і працівника ТЦК

Працівники ТЦК та поліцейські на вулиці. Фото ілюстративне: telegraf.in.ua

Суд у Львові судив місцевого мешканця, який побив поліцейського та військового ТЦК. За це суд призначив йому певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на видання "Zaxid.net".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент виник 1 січня 2026 року приблизно о 15:17 на вулиці Окружній, 52 у Львові під час проведення заходів оповіщення. Місцевий житель перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до службового автомобіля Volkswagen Caravelle, почав смикати дверцята транспортного засобу та висловлюватися нецензурною лайкою. У ході конфлікту чоловік завдав удару поліцейському.

Унаслідок цього правоохоронець отримав черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку, а також синець на обличчі, крововилив і садно слизової оболонки. Такі наслідки, зокрема, діагностували.

Також слідство встановило, що того ж дня приблизно о 15:30 на вулиці Генерала Чупринки, 65 обвинувачений ударив у голову працівника ТЦК. У результаті військовослужбовець дістав перелом виличної кістки.

Читайте також:

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою провину та підтвердив, що в день події вживав алкогольні напої й вступив у конфлікт із поліцейськими та представниками ТЦК.

Рішення суду

Франківський районний суд Львова, врахувавши всі обставини справи, визнав чоловіка винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу та службовій особі під час виконання ними службових обов’язків в умовах мобілізації (ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 350 КК України).

За сукупністю усіх дій суд призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Водночас засудженого звільнили від відбування основного покарання, встановивши випробувальний термін тривалістю один рік.

Ухвалений вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.