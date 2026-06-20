Во Львове судили мужчину, избившего полицейского и сотрудника ТЦК

Сотрудники ТЦК и полицейские на улице. Фото иллюстративное: telegraf.in.ua

Суд во Львове рассмотрел дело местного жителя, избившего полицейского и военнослужащего ТЦК. За это суд назначил ему соответствующее наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на издание Zaxid.net.

Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 1 января 2026 года примерно в 15:17 на улице Окружной, 52 во Львове во время проведения мероприятий по оповещению. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к служебному автомобилю Volkswagen Caravelle, начал дергать дверцы транспортного средства и высказываться нецензурной бранью. В ходе конфликта мужчина нанес удар полицейскому.

В результате этого сотрудник правоохранительных органов получил черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, а также синяк на лице, кровоизлияние и ссадину слизистой оболочки. Такие последствия, в частности, были диагностированы.

Также следствие установило, что в тот же день примерно в 15:30 на улице Генерала Чупринки, 65 обвиняемый ударил по голове сотрудника ТЦК. В результате военнослужащий получил перелом скуловой кости.

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В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и подтвердил, что в день происшествия употреблял алкогольные напитки и вступил в конфликт с полицейскими и представителями ТЦК.

Решение суда

Франковский районный суд Львова, учтя все обстоятельства дела, признал мужчину виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа и должностному лицу во время исполнения ими служебных обязанностей в условиях мобилизации (ч. 2 ст. 345 и ч. 2 ст. 350 УК Украины).

По совокупности всех действий суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы. В то же время осуждённого освободили от отбывания основного наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Вынесенный приговор еще может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщало "Новини.LIVE", в Миргороде Полтавской области судили мужчину, который совершил наезд на военного ТЦК и протащил его по дороге. За это ему назначили испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал военнослужащего муляжом гранаты, напечатанным на 3D-принтере. За содеянное суд назначил штраф.