Мужчина выбросил внутренности скота под дверь ТЦК: суд назначил наказание

Сотрудники ТЦК и полицейские на улице. Фото иллюстративное: telegraf.in.ua

В Винницкой области судили предпринимателя из села Томашполь, который из-за мобилизации своего последнего работника выбросил под двери ТЦК внутренности скота, а затем устроил хулиганский дебош. За содеянное суд назначил определённое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационный ресурс "Мы-Винничане".

Детали дела

Согласно материалам дела, событие произошло утром 3 октября 2025 года. Примерно в 07:20 к зданию районного ТЦК и СП подъехал белый самосвал марки "ГАЗ", водитель которого выгрузил у входа отходы от забоя крупного рогатого скота. В частности, это были внутренности, остатки туш и экскременты. После этого он покинул место происшествия.

Впрочем, впоследствии мужчина снова прибыл в военкомат. Около 10:00 он вернулся в здание, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, он пытался силой проникнуть внутрь помещения, дергал металлическую решетку на входе и причинил физическую боль одному из сотрудников учреждения.

Оказавшись в холле, гражданин начал нецензурно выражаться в адрес военнослужащих, а также наносил удары ногами по дверям служебных кабинетов, в результате чего повредил их. Как указано в судебном решении, из-за действий мужчины работа учреждения была фактически парализована на 45 минут. Прекратить противоправное поведение удалось только после прибытия правоохранителей.

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После инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Грузовой автомобиль "ГАЗ", который использовался во время происшествия, изъяли и наложили на него арест в качестве вещественного доказательства.

Во время рассмотрения дела в суде обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Он объяснил свои действия эмоциональной реакцией на мобилизацию последнего работника, из-за чего деятельность его бизнеса фактически остановилась (он занимается оптовой торговлей мясом и заготовкой сельскохозяйственного сырья). Также мужчина раскаялся и сообщил, что компенсировал нанесенный ущерб.

Решение суда

Могилев-Подольский горрайонный суд учел в качестве отягчающего обстоятельства то, что правонарушение было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В то же время смягчающими обстоятельствами суд признал искреннее раскаяние обвиняемого, возмещение причиненного ущерба, а также то, что он содержит двух несовершеннолетних детей и имеет отца с инвалидностью II группы.

В результате суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины — грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся особой дерзостью. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 400 гривен.

Также суд решил отменить арест, наложенный на грузовик "ГАЗ", и вернуть автомобиль владельцу.

Как сообщало Новини.LIVE, в Миргороде Полтавской области судили мужчину, который совершил наезд на военного ТЦК и протащил его по дороге. За это ему назначили испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал военнослужащего муляжом гранаты с 3D-принтера. За содеянное суд назначил штраф.