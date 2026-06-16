Мужчина выбросил внутренности скота под дверь ТЦК: суд назначил наказание
В Винницкой области судили предпринимателя из села Томашполь, который из-за мобилизации своего последнего работника выбросил под двери ТЦК внутренности скота, а затем устроил хулиганский дебош. За содеянное суд назначил определённое наказание.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационный ресурс "Мы-Винничане".
Детали дела
Согласно материалам дела, событие произошло утром 3 октября 2025 года. Примерно в 07:20 к зданию районного ТЦК и СП подъехал белый самосвал марки "ГАЗ", водитель которого выгрузил у входа отходы от забоя крупного рогатого скота. В частности, это были внутренности, остатки туш и экскременты. После этого он покинул место происшествия.
Впрочем, впоследствии мужчина снова прибыл в военкомат. Около 10:00 он вернулся в здание, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, он пытался силой проникнуть внутрь помещения, дергал металлическую решетку на входе и причинил физическую боль одному из сотрудников учреждения.
Оказавшись в холле, гражданин начал нецензурно выражаться в адрес военнослужащих, а также наносил удары ногами по дверям служебных кабинетов, в результате чего повредил их. Как указано в судебном решении, из-за действий мужчины работа учреждения была фактически парализована на 45 минут. Прекратить противоправное поведение удалось только после прибытия правоохранителей.
После инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Грузовой автомобиль "ГАЗ", который использовался во время происшествия, изъяли и наложили на него арест в качестве вещественного доказательства.
Во время рассмотрения дела в суде обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Он объяснил свои действия эмоциональной реакцией на мобилизацию последнего работника, из-за чего деятельность его бизнеса фактически остановилась (он занимается оптовой торговлей мясом и заготовкой сельскохозяйственного сырья). Также мужчина раскаялся и сообщил, что компенсировал нанесенный ущерб.
Решение суда
Могилев-Подольский горрайонный суд учел в качестве отягчающего обстоятельства то, что правонарушение было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В то же время смягчающими обстоятельствами суд признал искреннее раскаяние обвиняемого, возмещение причиненного ущерба, а также то, что он содержит двух несовершеннолетних детей и имеет отца с инвалидностью II группы.
В результате суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины — грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся особой дерзостью. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 400 гривен.
Также суд решил отменить арест, наложенный на грузовик "ГАЗ", и вернуть автомобиль владельцу.
Как сообщало Новини.LIVE, в Миргороде Полтавской области судили мужчину, который совершил наезд на военного ТЦК и протащил его по дороге. За это ему назначили испытательный срок продолжительностью 1 год.
Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал военнослужащего муляжом гранаты с 3D-принтера. За содеянное суд назначил штраф.