Чоловік скинув нутрощі худоби під двері ТЦК: суд призначив покарання

Працівники ТЦК та поліцейські на вулиці. Фото ілюстративне: telegraf.in.ua

На Вінниччині судили підприємця із села Томашпіль, який через мобілізацію свого останнього робітника, скинув під двері ТЦК нутрощі худоби, а потім провів влаштував хуліганський дебош. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформаційний-ресурс "Ми-Вінничани".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, подія сталася вранці 3 жовтня 2025 року. Приблизно о 07:20 до приміщення районного ТЦК та СП під'їхав білий самоскид марки "ГАЗ", водій якого вивантажив біля входу відходи від забою великої рогатої худоби. Зокрема, це були нутрощі, залишки туш та екскременти. Після цього він залишив місце події.

Втім, згодом чоловік знову прибув до військкомату. Близько 10:00 він повернувся до будівлі, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. За даними слідства, він намагався силою проникнути всередину приміщення, шарпав металеву решітку на вході та завдав фізичного болю одному з працівників установи.

Опинившись у холі, громадянин почав нецензурно висловлюватися на адресу військовослужбовців, а також завдавав ударів ногами по дверях службових кабінетів, унаслідок чого пошкодив їх. Як зазначено в судовому рішенні, через дії чоловіка робота установи була фактично паралізована на 45 хвилин. Припинити протиправну поведінку вдалося лише після прибуття правоохоронців.

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Під час розгляду справи в суді обвинувачений визнав свою вину в повному обсязі. Він пояснив свої дії емоційною реакцією на мобілізацію останнього працівника, через що діяльність його бізнесу фактично зупинилася (він займається оптовою торгівлею м'ясом та заготівлею сільськогосподарської сировини). Також чоловік розкаявся та повідомив, що компенсував завдану шкоду.

Рішення суду

Могилів-Подільський міськрайонний суд врахував як обтяжуючу обставину те, що правопорушення було вчинене в стані алкогольного сп’яніння. Водночас пом’якшувальними обставинами суд визнав щире розкаяння обвинуваченого, відшкодування завданої шкоди, а також те, що він утримує двох неповнолітніх дітей і має батька з інвалідністю II групи.

У результаті суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України — грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 20 400 гривень.

Також суд вирішив скасувати арешт, накладений на вантажівку "ГАЗ", та повернути автомобіль власнику.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

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