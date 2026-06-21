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Главная Новости дня Сотрудники ТЦК побили мужчину: суд их оштрафовал

Сотрудники ТЦК побили мужчину: суд их оштрафовал

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 03:32
Сотрудники ТЦК избили мужчину: суд их наказал
Военные ТЦК. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Хмельницкой области суд рассмотрел дело в отношении двух сотрудников ТЦК, применивших силу к местному жителю. За содеянное суд назначил соответствующее наказание.

Об этом сообщает Новии.LIVE со ссылкой на "Zaxid.net".

Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 9 мая 2026 года в поселке Виньковцы Хмельницкого района. В постановлении отмечается, что в тот день на улице Соборной Украины возле магазина "Аврора" трое сотрудников ТЦК проводили мероприятия по оповещению граждан.

Во время проверки документов между сотрудниками группы оповещения и местным жителем разгорелся спор. Мужчина утверждал, что военнослужащие пытались силой вытащить его сына из машины. Он, в свою очередь, предложил самостоятельно привезти сына в ТЦК для выяснения возможных нарушений правил воинского учета, однако такое предложение не было принято.

В своем заявлении он также указал, что сотрудники ТЦК вели себя агрессивно, использовали нецензурную лексику и угрожали применением силы. Кроме того, мужчина утверждал, что один из военнослужащих нанес ему удар по лицу, а позже применил газовый баллончик.

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Согласно справке из КНП "Виньковецкая многопрофильная больница", в тот же день заявитель обратился в медицинское учреждение. Он жаловался на головную боль, ушиб носа, жжение в глазах и ухудшение зрения. Медицинские работники зафиксировали указанные телесные повреждения.

Решение суда

Виньковецкий районный суд Хмельницкой области пришел к выводу, что сотрудники ТЦК осуществляли свою деятельность без нагрудных камер видеофиксации. Также было установлено, что один из военнослужащих находился на месте происшествия в тактическом снаряжении, не имевшем никаких опознавательных знаков, тогда как остальные участники мероприятий были одеты в гражданскую одежду.

По итогам рассмотрения дела суд признал старшего солдата и главного сержанта ТЦК виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 172-14 КоАП, касающейся превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода.

Каждому из них назначили штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, на обоих возложена обязанность уплатить судебный сбор, размер которого составляет 665 гривен с каждого.

Как сообщало Новини.LIVE, в Миргороде Полтавской области судили мужчину, который совершил наезд на военного ТЦК и протащил его по дороге. За это ему назначили испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал военнослужащего имитацией гранаты, напечатанной на 3D-принтере. За содеянное суд назначил штраф.

суд Хмельницкая область ТЦК и СП
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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