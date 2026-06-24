Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией: суд признал действия незаконными

ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией: суд признал действия незаконными

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 03:32
ТЦК призвал в армию мужчину, страдающего шизофренией: суд признал эти действия противоправными
Сотрудники ТЦК. Фото: "Суспільне Чернигов"

В Тернополе суд рассмотрел дело, связанное с ситуацией, когда ТЦК мобилизовали мужчину с хронической параноидальной шизофренией. В результате суд встал на сторону опекуна мобилизованного, который подал иск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Детали дела

Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года в Тернополе сотрудники ТЦК призвали на военную службу мужчину, признанного недееспособным. Он имеет пожизненную инвалидность II группы, поскольку страдает хронической параноидальной шизофренией и не может отвечать за свои действия.

В свою очередь опекун гражданина обжаловал действия ТЦК в Тернопольском окружном административном суде. В частности, в иске он просил признать действия ТЦК незаконными, отменить заключение ВЛК о годности к службе, аннулировать решение о мобилизации и зачислении в воинскую часть, а также уволить подопечного из рядов ВСУ.

Чтобы подтвердить недееспособность мужчины, истец представил решение Козовского районного суда от 22 мая 2024 года, которым мужчина официально признан недееспособным. Также к материалам дела было приобщено заключение медико-социальной экспертной комиссии, согласно которому ему бессрочно установлена II группа инвалидности.

Читайте также:

Представитель ТЦК в ходе рассмотрения дела просил отказать в удовлетворении иска. По его словам, мужчину доставили в ТЦК добровольно для уточнения военно-учетных данных через систему "Оберіг". После проверки, как утверждала сторона ответчика, было установлено, что гражданин подлежит постановке на воинский учет и может быть призван на военную службу во время мобилизации.

Решение суда

Тернопольский окружной административный суд встал на сторону истца и пришел к выводу, что призыв мужчины был незаконным. Суд признал незаконными действия ТЦК в отношении его призыва, отменил заключение ВЛК о годности гражданина к службе и обязал воинскую часть исключить жителя Тернополя из списков личного состава путем увольнения с военной службы.

Кроме того, суд постановил взыскать с ТЦК в пользу опекуна понесенные судебные расходы. Речь идет об уплате судебного сбора в сумме около 1 тысячи гривен.

Судебное решение еще не вступило в окончательную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Стороны имеют право подать жалобу в Восьмой апелляционный административный суд в течение 30 дней со дня публикации постановления.

Как сообщало Новини.LIVE, в Миргороде Полтавской области судили мужчину, который совершил наезд на военнослужащего ТЦК и протащил его по дороге. За это ему назначили испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал военнослужащего муляжом гранаты, напечатанным на 3D-принтере. За содеянное суд назначил штраф.

суд мобилизация ТЦК и СП
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации