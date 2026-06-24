ТЦК призвал в армию мужчину, страдающего шизофренией: суд признал эти действия противоправными

Сотрудники ТЦК. Фото: "Суспільне Чернигов"

В Тернополе суд рассмотрел дело, связанное с ситуацией, когда ТЦК мобилизовали мужчину с хронической параноидальной шизофренией. В результате суд встал на сторону опекуна мобилизованного, который подал иск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Детали дела

Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года в Тернополе сотрудники ТЦК призвали на военную службу мужчину, признанного недееспособным. Он имеет пожизненную инвалидность II группы, поскольку страдает хронической параноидальной шизофренией и не может отвечать за свои действия.

В свою очередь опекун гражданина обжаловал действия ТЦК в Тернопольском окружном административном суде. В частности, в иске он просил признать действия ТЦК незаконными, отменить заключение ВЛК о годности к службе, аннулировать решение о мобилизации и зачислении в воинскую часть, а также уволить подопечного из рядов ВСУ.

Чтобы подтвердить недееспособность мужчины, истец представил решение Козовского районного суда от 22 мая 2024 года, которым мужчина официально признан недееспособным. Также к материалам дела было приобщено заключение медико-социальной экспертной комиссии, согласно которому ему бессрочно установлена II группа инвалидности.

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Представитель ТЦК в ходе рассмотрения дела просил отказать в удовлетворении иска. По его словам, мужчину доставили в ТЦК добровольно для уточнения военно-учетных данных через систему "Оберіг". После проверки, как утверждала сторона ответчика, было установлено, что гражданин подлежит постановке на воинский учет и может быть призван на военную службу во время мобилизации.

Решение суда

Тернопольский окружной административный суд встал на сторону истца и пришел к выводу, что призыв мужчины был незаконным. Суд признал незаконными действия ТЦК в отношении его призыва, отменил заключение ВЛК о годности гражданина к службе и обязал воинскую часть исключить жителя Тернополя из списков личного состава путем увольнения с военной службы.

Кроме того, суд постановил взыскать с ТЦК в пользу опекуна понесенные судебные расходы. Речь идет об уплате судебного сбора в сумме около 1 тысячи гривен.

Судебное решение еще не вступило в окончательную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Стороны имеют право подать жалобу в Восьмой апелляционный административный суд в течение 30 дней со дня публикации постановления.

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