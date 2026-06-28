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Головна Новини дня Жінка зливала місця роздачі повісток ТЦК: суд заборонив їй покидати Україну

Жінка зливала місця роздачі повісток ТЦК: суд заборонив їй покидати Україну

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 04:00
Суд покарав жінку, яка зливала місця роздачі повісток ТЦК
Співробітники ТЦК. Фото: "Суспільне Чернігів"

У Івано-Франківській області судили жінку з Нижнього Березова, яка у Viber зливала інформації, де працівники ТЦК роздають повістки. За скоєне суд ухвалив певне рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у вересні 2022 року мешканка села Нижній Березів створила у Viber групу під назвою "Мінти в селі...!". Обвинуваченою є заміжня жінка із середньою освітою, яка виховує неповнолітню дитину та раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася.

Слідство встановило, що учасники групи мали змогу самостійно публікувати текстові повідомлення, а також фото, аудіо й відеоматеріали із зазначенням місця, адреси та часу, де військові ТЦК проводять заходи з оповіщення. Щоб приховати свою причетність до адміністрування спільноти, жінка приховала свої контактні дані в налаштуваннях Viber.

У період із 12 січня до 23 березня 2026 року в цій групі було розміщено 33 повідомлення, у яких зазначалися локації роботи представників ТЦК та СП із вручення повісток. Такі публікації стосувалися Косова, Яблунова, Нижнього та Середнього Березова, Бані-Березова, Текучі, Лючі, Шешор, Стопчатова та Лючок.

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Рішення суду

Суд визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 ККУ. Водночас, врахувавши укладену під час досудового розслідування угоду про визнання винуватості між прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури та обвинуваченою, суд звільнився її від покарання та призначив іспитовий термін. Цей строк буде тривалістю один рік і шість місяців.

Під час визначення міри покарання суд узяв до уваги низку пом'якшувальних обставин. Зокрема, враховано щире каяття обвинуваченої, її сприяння слідству у розкритті злочину, добровільне перерахування 50 тисяч гривень на підтримку ЗСУ, відсутність завданої матеріальної шкоди, а також те, що на її утриманні перебуває малолітня дитина.

На період іспитового строку жінка повинна виконувати покладені судом обов'язки: не залишати територію України без дозволу уповноваженого органу з питань пробації, своєчасно повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання, а також регулярно з'являтися для реєстрації.

Також суд вирішив долю речових доказів. Ноутбук Acer постановили повернути власниці, тоді як мобільний телефон Redmi Note 12 і SIM-картку, які, за висновком суду, використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, конфіскували.

Вирок суду ще може бути оскаржений в Івано-Франківському апеляційномв суді.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.

суд мобілізація ТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
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