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Главная Новости дня Женщина разглашала адреса выдачи повесток ТЦК: суд запретил ей покидать Украину

Женщина разглашала адреса выдачи повесток ТЦК: суд запретил ей покидать Украину

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 04:00
Суд наказал женщину, которая разглашала места выдачи повесток ТЦК
Сотрудники ТЦК. Фото: "Суспильне Чернигов"

В Ивано-Франковской области судили женщину из Нижнего Березова, которая в Viber распространяла информацию о том, где сотрудники ТЦК раздают повестки. По данному делу суд вынес соответствующее решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Детали дела

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года жительница села Нижний Березів создала в Viber группу под названием "Мінти в селе...!". Обвиняемая — замужняя женщина со средним образованием, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка и ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности.

Следствие установило, что участники группы имели возможность самостоятельно публиковать текстовые сообщения, а также фото-, аудио- и видеоматериалы с указанием места, адреса и времени, где военные ТЦК проводят мероприятия по оповещению. Чтобы скрыть свою причастность к администрированию сообщества, женщина скрыла свои контактные данные в настройках Viber.

В период с 12 января по 23 марта 2026 года в этой группе было размещено 33 сообщения, в которых указывались места работы представителей ТЦК и СП по вручению повесток. Такие публикации касались Косова, Яблунова, Нижнего и Среднего Березова, Бани-Березова, Текучи, Лючи, Шешор, Стопчатова и Лючок.

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Решение суда

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. В то же время, учитывая заключенное в ходе досудебного расследования соглашение о признании вины между прокурором Ивано-Франковской областной прокуратуры и обвиняемой, суд освободил ее от наказания и назначил испытательный срок. Этот срок составит один год и шесть месяцев.

При определении меры наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств. В частности, были учтены искреннее раскаяние обвиняемой, ее содействие следствию в раскрытии преступления, добровольный перевод 50 тысяч гривен в поддержку ВСУ, отсутствие причиненного материального ущерба, а также то, что на ее иждивении находится малолетний ребенок.

На период испытательного срока женщина должна выполнять возложенные судом обязанности: не покидать территорию Украины без разрешения уполномоченного органа по вопросам пробации, своевременно сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, а также регулярно являться для регистрации.

Также суд решил судьбу вещественных доказательств. Ноутбук Acer было решено вернуть владелице, тогда как мобильный телефон Redmi Note 12 и SIM-карту, которые, по заключению суда, использовались при совершении уголовного правонарушения, конфисковали.

Приговор суда еще может быть обжалован в Ивано-Франковском апелляционном суде.

Как сообщало Новини.LIVE, в Миргороде Полтавской области судили мужчину, который совершил наезд на военного ТЦК и протащил его по дороге. За это ему назначили испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал военнослужащего имитацией гранаты, напечатанной на 3D-принтере. За содеянное суд назначил штраф.

суд мобилизация ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
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