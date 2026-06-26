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Главная Новости дня Украинец воевал против ВСУ: приговор суда

Украинец воевал против ВСУ: приговор суда

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Дата публикации 26 июня 2026 03:32
Жителя Луганской области осудили за государственную измену
Российский военнослужащий. Фото иллюстративное: росСМИ

Житель Луганской области добровольно перешел на сторону РФ и воевал против Украины. Мужчину признали виновным в государственной измене. Суд уже назначил ему наказание.

Об этом 22 июня сообщила Черкасская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Фигурант — 42-летний уроженец Зоринска Перевальского района Луганской области. В феврале 2022 года он добровольно вступил в так называемую 4-ю отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса народной милиции. До октября того же года предатель принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны Украины на территории Луганской области.

Суд вынес приговор жителю Луганщины, который воевал на стороне РФ
Жителя Луганской области осудили за государственную измену. Фото: Прокуратура Украины

Решение суда

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Решение суда в течение 30 дней со дня его провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит апелляционный суд.

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суд армия судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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