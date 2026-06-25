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Главная Новости дня Сотрудник ТЦК не зафиксировал нападение на коллег: суд его наказал

Сотрудник ТЦК не зафиксировал нападение на коллег: суд его наказал

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Дата публикации 25 июня 2026 03:32
Суд оштрафовал сотрудника ТЦК, который не зафиксировал на боди-камере нападение на своих коллег
Военные ТЦК. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Харькове судили военнослужащего ТЦК, который во время мобилизационных мероприятий не заснял на видео нападение на своих коллег. За это суд назначил ему наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 6 апреля 2026 года. Тогда во время мобилизационных мероприятий группа ТЦК обнаружила мужчину призывного возраста.

Однако при попытке проверить у гражданина военно-учетные документы тот применил травматическое оружие, бросил шумовые гранаты и ранил ножом одного из представителей ТЦК. В результате один из солдат получил ножевое ранение.

Позже правоохранители задержали подозреваемого, а в ходе проверки обстоятельств дела выяснилось, что видеозаписи с боди-камер ТЦК вообще отсутствуют. Согласно журналу учета, видеокамера была выдана, но не использовалась.

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Во время судебного заседания военнослужащий признал свою вину и не возражал против административной ответственности (штрафа).

Решение суда

Слободской районный суд Харькова признал солдата ТЦК виновным в совершении административного правонарушения, поэтому на него наложили штраф в размере 17 тысяч гривен. Его необходимо уплатить в течение 15 дней.

При этом суд освободил военного от уплаты судебного сбора. Постановление еще можно обжаловать в суде.

Как сообщало Новини.LIVE, в Миргороде Полтавской области судили мужчину, который совершил наезд на военнослужащего ТЦК и протащил его по дороге. За это ему назначили испытательный срок продолжительностью 1 год.

Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал военнослужащего ТЦК муляжом гранаты, напечатанным на 3D-принтере. За содеянное суд назначил штраф.

суд мобилизация ТЦК и СП
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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