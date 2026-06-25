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Головна Новини дня Працівник ТЦК не записав напад на колег: суд його покарав

Працівник ТЦК не записав напад на колег: суд його покарав

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 03:32
Суд оштрафував працівника ТЦК, який не записав на боді-камеру напад на своїх колег
Військові ТЦК. Фото ілюстративне: Кадр з відео

У Харкові судили військового ТЦК, який під час мобілізаційних заходів не записав на відео напад на своїх колег. За це суд признав йому покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 6 квітня 2026 року. Тоді під час мобілізаційних заходів група ТЦК виявила чоловіка призовного віку.

Проте при спробі перевірити у громадянина військово-облікові документи, той застосував травматичну зброю, кинув шумові гранати та поранив ножем одного з представників ТЦК. Як наслідок, один із солдатів отримав ножове поранення.

Пізніше правоохоронці пізніше затримали, а під час перевірки обставин справи було з'ясовано, що відео з боді-камер ТЦК взагалі відсутнє. Згідно з журналом обліку, відеокамера була видана, але її не застосовували.

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Під час судового засідання військовий визнав свою провину та не заперечував проти адміністративної відповідальності (штрафу).

Рішення суду

Слобідський районний суд Харкова визнав солдата ТЦК винним у вчиненні адміністративного правопорушення, тому на нього наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Його треба сплатити протягом 15 днів.

При цьому суд звільнив військового від сплати судового збору. Постанову ще можна оскаржити у суді.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.

суд мобілізація ТЦК та СП
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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