Суд вынес приговор военнослужащему, который не находился на службе и получал зарплату

Задержанный военнослужащий. Фото: "Громадське радіо"

В Черниговской области судили военнослужащего, который в период с 2020 по 2025 год отсутствовал на службе 301 день без уважительных причин. Кроме того, за это время он незаконно получил более 417 тысяч гривен, в результате чего суд назначил ему определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Черниігів".

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый заявлял, что имел разрешение от командира воинской части на пребывание за пределами ее расположения. Однако на самом деле никакого такого разрешения военнослужащий не получал.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину в содеянном. Уже 13 августа 2026 года прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании вины. В частности, мужчина обязался перечислить 100 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 409 и части 4 статьи 190 УК, которые предусматривают ответственность за уклонение от военной службы и мошенничество. Таким образом, по совокупности совершенных уголовных правонарушений мужчине назначили пять лет лишения свободы. В то же время от реального отбывания наказания обвиняемого освободили, установив двухлетний испытательный срок.

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В настоящее время приговор еще можно обжаловать, в частности в Черниговском апелляционном суде. Апелляционную жалобу разрешено подать в течение 30 дней со дня оглашения судебного решения.

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