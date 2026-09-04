Перестрілка між ГУР та СБУ: суд обрав запобіжні заходи двом учасникам

Сергій Іванов. Фото: "РБК-Україна"

Печерський суд Києва у пʼятницю, 4 вересня, обрав запобіжні заходи учасникам перестрілки, яка сталася 2 вересня. Йдеться про співробітників Служби безпеки України Назара Верхолу та Головного управління розвідки Сергія Іванова. Суд ухвалив рішення звільнити їх під особисте поручительство.

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Запобіжний захід військовому ГУР Сергію Іванову

Іванову оголошено підозру за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу. Судове засідання проходило у закритому режимі. Адвокат просив звільнити підозрюваного.

Суд призначив Іванову запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Його звільнять з-під варти негайно. Поручителем став командир військової частини Заур Малакшенідзе.

Запобіжний захід співробітнику СБУ

Печерський суд Києва ухвалив рішення відпустити під особисту поруку співробітника СБУ Назара Верхолу. Йому оголошували підозру в перевищенні службових повноважень.

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Назар Верхола у залі суду. Фото: "РБК-Україна"

Водночас прокурор просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйона гривень.

Як писали Новини.LIVE, представник ГУР Андрій Юсов висловився щодо інциденту зі стріляниною між співробітниками ГУР та СБУ. За його словами, наразі правоохоронці продовжують розслідування обставин події.

Раніше в СБУ пояснили, що стрілянина сталася під час фіксації доказів у справі про підготовку вбивств на замовлення Росії. Фігурантом виявився заступник командира РДК Степан Каплунов. Водночас сам Каплунов стверджував, що його викрали співробітники СБУ та застосовували тиск.