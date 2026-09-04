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Головна Новини дня Перестрілка в Києві: працівникам СБУ та ГУР обрали запобіжні заходи

Перестрілка в Києві: працівникам СБУ та ГУР обрали запобіжні заходи

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4 вересня 2026 20:01
Перестрілка між ГУР та СБУ: суд обрав запобіжні заходи двом учасникам
Сергій Іванов. Фото: "РБК-Україна"

Печерський суд Києва у пʼятницю, 4 вересня, обрав запобіжні заходи учасникам перестрілки, яка сталася 2 вересня. Йдеться про співробітників Служби безпеки України Назара Верхолу та Головного управління розвідки Сергія Іванова. Суд ухвалив рішення звільнити їх під особисте поручительство.

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Запобіжний захід військовому ГУР Сергію Іванову

Іванову оголошено підозру за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу. Судове засідання проходило у закритому режимі. Адвокат просив звільнити підозрюваного.

Суд призначив Іванову запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Його звільнять з-під варти негайно. Поручителем став командир військової частини Заур Малакшенідзе.

Запобіжний захід співробітнику СБУ

Печерський суд Києва ухвалив рішення відпустити під особисту поруку співробітника СБУ Назара Верхолу. Йому оголошували підозру в перевищенні службових повноважень. 

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Назар Верхола
Назар Верхола у залі суду. Фото: "РБК-Україна"

Водночас прокурор просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйона гривень.

Як писали Новини.LIVE, представник ГУР Андрій Юсов висловився щодо інциденту зі стріляниною між співробітниками ГУР та СБУ. За його словами, наразі правоохоронці продовжують розслідування обставин події. 

Раніше в СБУ пояснили, що стрілянина сталася під час фіксації доказів у справі про підготовку вбивств на замовлення Росії. Фігурантом виявився заступник командира РДК Степан Каплунов. Водночас сам Каплунов стверджував, що його викрали співробітники СБУ та застосовували тиск.

СБУ Київ суд стрілянина ГУР
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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