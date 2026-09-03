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Головна Новини дня Каплунов звинуватив СБУ у викраденні його та спробі дискредитації

Каплунов звинуватив СБУ у викраденні його та спробі дискредитації

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3 вересня 2026 16:03
Заступник командира РДК Каплунов заявив про викрадення співробітниками СБУ
Степан Каплунов. Фото: кадр з відео

Заступник командира "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Степан Каплунов заявив про своє викрадення співробітниками Служби безпеки України 23 серпня. Він стверджує, що до нього застосовували фізичний та психологічний тиск.

Про це Степан Каплунов сказав у зверненні у четвер, 3 вересня, передає Новини.LIVE.

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Викрадення Степана Каплунова

"За допомогою фізичного та психологічного тиску вони (ред. — співробітники СБУ) намагалися з моєї допомоги дискредитувати заступника командира спецпідрозділу "Тимура" Дмитра Іванова та безпосередньо Кирила Олексійовича Буданова, щоб приписати їм співпрацю з ФСБ", — каже Каплунов.

Крім того, заступник командира РДК стверджує, що співробітники СБУ намагалися проникнути до його помешкання та підкинути невідомі речі. Корпус опублікував відповідне відео. 

"Наша сторона звернулася до ДБР, щоб розібратися з цією ситуацією", — додав Каплунов.

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Як писали Новини.LIVE, 2 вересня у Києві стався збройний інцидент між співробітниками СБУ та ГУР під час збору доказів у справі про підготовку російськими спецслужбами замовних убивств. Одним із фігурантів провадження є заступник командира РДК Степан Каплунов.

А військовий експерт Іван Ступак заявив, що інцидент потребує правової оцінки та повного офіційного розслідування. За його словами, опір правоохоронцям під час виконання службових обов’язків може мати наслідком кримінальну відповідальність.
 

СБУ Київ викрадення ГУР РДК
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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